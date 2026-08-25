«No podrá sobrevivir sin EE.UU.»: La Casa Blanca anuncia el final del «paseo gratuito» de Canadá

Washington acusa a Ottawa de aplicar un «trato discriminatorio» a las exportaciones estadounidenses.

Fuente: RT

La Casa Blanca expuso este martes las razones que la han llevado a endurecer su postura comercial con Canadá y a poner fin a lo que calificó como «paseo gratuito» de uno de sus principales socios.

En un comunicado, la Administración de Donald Trump acusa a Ottawa de «estafar» a Washington durante «décadas» y de aplicar un «trato discriminatorio» a las exportaciones estadounidenses.

En particular, Washington denunció las restricciones comerciales canadienses a los vehículos, el alcohol y los productos lácteos estadounidenses, algunas de las cuales, según la Casa Blanca, no se aplican a ningún otro país o son mucho más severas que las impuestas a otros socios. Asimismo, se refirió a los recién anunciados aranceles de represalia de Canadá, que oscilan entre el 15 % y el 50 %.

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«Los líderes canadienses optaron por las represalias, en lugar de la colaboración, y EE.UU. ya no está dispuesto a seguir cargando con ellos», sostiene el texto, en el que se insiste que «Canadá no podrá sobrevivir sin EE.UU.», debido a su enorme dependencia del mercado de su vecino, que es el destino de «alrededor de tres cuartas partes» de sus exportaciones de bienes.

«Es del mercado estadounidense de donde Canadá obtiene la abrumadora mayoría de sus ingresos y su oxígeno económico», aseveró la Casa Blanca, que reiteró sus acusaciones por el fracaso del acuerdo comercial entre los dos países, que, indicó, le garantizaba a Ottawa «el acceso al mercado más preferencial de todo el mundo, con importantes reducciones arancelarias en acero, aluminio, automóviles y madera», entre otros bienes. «En lugar de una alianza, Canadá optó por exigencias irrazonables, retrocesos y un rechazo rotundo», apuntó.