Océanos del planeta alcanzan la temperatura media más alta jamás registrada mientras El Niño se intensifica

El calentamiento de los océanos puede tener consecuencias de gran alcance, entre ellas la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y el daño a la vida marina.

Fuente: BBC Mundo

Los océanos del mundo han alcanzado la temperatura media más alta jamás registrada, según sugieren nuevos datos, mientras se ven afectados por el cambio climático provocado por el ser humano y por el creciente fenómeno meteorológico de El Niño.

La temperatura promedio de la superficie de los mares del planeta, excluyendo las regiones polares, alcanzó los 21,1 °C el sábado, según cifras del servicio europeo de cambio climático Copernicus.

Esta cifra supera ligeramente los 21,09 °C registrados en tres días distintos de marzo de 2024 y está muy por encima del promedio para esta época del año.

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El calentamiento de los océanos puede tener consecuencias de gran alcance, entre ellas la intensificación de los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar y el daño a la vida marina.

«Este récord es otra señal clara de que el océano está sometido a un estrés cada vez más grande», afirmó la doctora Samantha Burgess, subdirectora de Copernicus.

«El Niño está aportando calor al sistema, pero lo hace sumándose a décadas de calentamiento provocado por el ser humano», agregó.

Preocupación especial

Los datos se basan en las temperaturas del mar a 10 m por debajo de la superficie, utilizando mediciones de boyas, barcos y satélites, que se combinan para generar una estimación global.

Si bien el margen del récord es actualmente muy pequeño y cualquier estimación global conlleva incertidumbres, los científicos señalan que el momento en que se ha registrado es particularmente notable.

Las temperaturas medias del mar a nivel mundial suelen alcanzar su punto máximo anual en marzo o abril, lo que corresponde al final del verano en el hemisferio sur, y no en agosto.

El hemisferio sur abarca una mayor superficie oceánica del planeta que el hemisferio norte y, por lo tanto, ejerce una mayor influencia en las temperaturas medias del mar.

Lo que preocupa especialmente a los científicos es que los océanos ya estén tan calientes cuando el fenómeno meteorológico natural de El Niño aún está lejos de alcanzar su pico esperado.

El Niño provoca aguas inusualmente cálidas en la superficie del océano Pacífico tropical oriental y central. Las aguas más cálidas en un área tan extensa suelen hacer que las temperaturas promedio globales también se disparen.

Se espera que El Niño siga fortaleciéndose hasta la época navideña, y los científicos advierten que va camino de ser el más fuerte en siglos.

Esto podría hacer que las temperaturas oceánicas suban aún más.

«El hecho de que ya estemos rompiendo récords es un indicador temprano de cuán fuerte se está volviendo El Niño», dijo el doctor Jeremy Grist, investigador principal del Centro Nacional de Oceanografía en Southampton (Reino Unido).

«Si todo sigue igual, podríamos esperar que el récord de temperatura oceánica se rompa nuevamente en marzo o abril de 2027», agregó.

Efecto del cambio climático

Los científicos afirman que este calentamiento tan generalizado en todo el planeta es una señal clara del creciente efecto que el cambio climático provocado por el ser humano está teniendo en los mares del mundo.

Los océanos absorben más del 90 % del exceso de calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad, principalmente por la quema de combustibles fósiles.

«Los últimos datos de Copernicus refuerzan la preocupante tendencia al alza en las temperaturas oceánicas», dijo Smyth.

Los mares más cálidos contribuyen a alimentar fenómenos climáticos más extremos. Pueden aportar humedad y energía adicionales a las tormentas, y pueden intensificar las olas de calor en tierra en algunas regiones costeras al reducir el efecto refrescante de las brisas marinas.

El agua más cálida también ocupa más espacio, lo que eleva el nivel del mar y aumenta el riesgo de inundaciones costeras, mientras que el intenso calor oceánico puede ser devastador para los hábitats marinos, como los arrecifes de coral.

La creciente frecuencia de las olas de calor marinas ya está «ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los ecosistemas marinos y las comunidades que dependen de ellos», alertó Burgess.