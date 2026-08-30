Oriente manda en el clásico cruceño al vencer 3-0 a Blooming

Oriente Petrolero se quedó con el clásico cruceño de la Copa Bolivia al imponerse por un claro 3-0 a Blooming cuyo director técnico, Erwin Sánchez, está a punto de tirar la toalla ya que no encuentra respuesta en su plantel que no hace pie en ninguno de los torneos.

Oriente Petrolero se quedó con el clásico cruceño de la Copa Bolivia al imponerse por un claro 3-0 a Blooming cuyo director técnico, Erwin Sánchez, está a punto de tirar la toalla ya que no encuentra respuesta en su plantel que no hace pie en ninguno de los torneos.

Partido equilibrado, con mucha marca en el mediocampo en los primeros quince minutos. Luego se soltaron los celestes y se pusieron a tiro de gol con un par de remates de Moisés Villarroel y Roberto Melgar.

A los refineros les costaba generar peligro sobre el arco defendido por Gustavo Almada, pero en la primera jugada llegó un cabezazo de Leonardo Vaca; el arquero desvió al tiro de esquina, vino el centro y nadie despejó el balón. El que la empujó luego de una serie de rebotes fue Francisco López (25’).

Oriente se tranquilizó con la diferencia y el que se puso nervioso y ansioso por llegar al empate fueron los blooministas, que no pudieron conseguir su objetivo antes del descanso.

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Blooming fue desordenado y con ese juego se le dificultó llegar al empate en la parte complementaria. Oriente esperó a su rival en su cancha y, jugando al contragolpe, intentó liquidar el clásico cruceño a su favor.

El colombiano Bayron Garcés tuvo en 13 minutos la oportunidad más clara al pifiar un remate en la boca del arco defendido por el golero Alejandro Torres.

La frustración en el rostro del DT de Blooming, Erwin Sánchez, fue evidente, ya que su equipo no respondía en el campo de juego.

José Flores sentenció el encentro en 33 minutos del aprtido con una gran jugada individual del atacante que dejó a tres defensores en el camino y batió sin problemas a Almada.

A un minuto del tiempo reglamentario, Octavio Perdomo consolidó la goleada con un cabezazo ante vista y paciencia de un Blooming que ya estaba rendido.

Una incidencia del clásico cruceño disputado ante buena presencia de aficionados. Foto. Agencia Marka Registrada

Dos partidos este lunes

La segunda fecha del torneo seriado continuará este lunes con dos encuentros. Desde las 15:00, el estadio Carlos Villegas de la localidad de Entre Ríos será sede del lance entre San Antonio y Guabirá. Bladimir Rueda será el juez central.

En la anterior jornada, el cuadro del trópico perdió en ese escenario frente a Aurora (1-0), mientras que los azucareros no fallaron en casa ante Universitario de Vinto (2-1).

Desde las 20:00, Real Tomayapo e Independiente se enfrentarán en el estadio IV Centenario de Tarija con el arbitraje de Luis Villarroel. Los tarijeños harán su debut en el seriado, ya que hace una semana no pudieron jugar con Nacional por la intensa nevada que cayó en la Villa Imperial.

Por el lado del capitalino, debutaron con una goleada de 5-2 frente a Blooming en el estadio Patria.