Oruro: Dictan fianza y otras medidas para 7 funcionarios municipales

Dictan medidas cautelares para 7 funcionarios por uso indebido de bienes públicos en Oruro por consumir alcohol en oficinas municipales

Fuente: https://lapatria.bo

La Justicia determinó medidas cautelares de carácter personal para siete personas investigadas por presunto uso indebido de bienes y servicios públicos. Este hecho ocurrió luego de que se encontraran a los imputados consumiendo bebidas alcohólicas en dependencias del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO). La decisión se tomó durante una audiencia cautelar que se prolongó por aproximadamente tres horas.

Detalles de la audiencia cautelar

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El fiscal Richard Gutiérrez informó que durante la audiencia se logró acreditar el consumo de bebidas alcohólicas al interior de oficinas de Obras Públicas y otras unidades municipales. Este hecho dio lugar a la imposición de medidas sustitutivas en casos penales para los siete imputados. “Al final se ha acreditado el hecho de que sí ha habido el consumo de bebidas alcohólicas al interior de Obras Públicas y varias unidades al interior del mismo”, señaló Gutiérrez.

Condiciones impuestas por el juez

Según explicó el representante del Ministerio Público, el juez dispuso la presentación periódica de los investigados cada 15 días ante la autoridad correspondiente, además de una fianza y la acreditación de domicilio. “El juez ha decidido darles medidas cautelares de carácter personal que consisten en la presentación cada 15 días, una fianza y una acreditación de los domicilios de cada uno de ellos”, indicó Gutiérrez.

Investigación sobre uso indebido de bienes públicos

La investigación se desarrolla por el presunto delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, figura legal bajo la cual fueron procesados los siete funcionarios. Esta determinación judicial alcanza a cinco mujeres y dos hombres quienes fueron aprehendidos durante la intervención realizada entre viernes y sábado por el Ministerio Público y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Origen del caso

El caso surgió tras una denuncia del concejal Franklin Calizaya, quien durante una inspección observó indicios de consumo de bebidas alcohólicas en oficinas municipales. En el operativo se encontraron botellas de singani, cerveza, latas y otros recipientes que fueron colectados como elementos de prueba dentro de la investigación.

Continuación del proceso judicial

La Fiscalía anunció que continuará con la recolección de documentación, declaraciones y otros elementos que permitan establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso.