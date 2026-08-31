Paz advierte que subvención al combustible frena $us 4.500 millones en obras y fomenta el contrabando

El Ejecutivo busca generar un debate nacional sobre el costo real de la subvención y su mpacto en el desarrollo, en medio de la creciente presión social por el alza del diésel y la demanda de mayores inversiones públicas.

eju.tv / Video: Red Gigavisión

El presidente Rodrigo Paz lanzó hoy (31) un contundente mensaje a gobernadores, alcaldes y legisladores durante la firma de un acuerdo con la Asociación de Municipios de Santa Cruz (AMDECRUZ) para gestionar recursos de Fonplata en 19 municipios cruceños, al advertir que la subvención al combustible impide que Bolivia acceda a un paquete de más de 4.500 millones de dólares en inversiones para hospitales, colegios y carreteras. El mandatario cuestionó que cada diez días se destinen entre 50 y 60 millones de dólares a sostener un precio subsidiado que, según dijo, solo beneficia al contrabando y a la corrupción, mientras limita las oportunidades de desarrollo para las familias bolivianas.

«Nos va a abrir ese acuerdo, que tiene que aprobar el Parlamento, a un paquete de más de 4.500 millones de dólares en proyectos, en obras. Suena razonable que aprobemos, pero aún así hay gente que no quiere aprobar», enfatizó el presidente en conferencia de prensa, al subrayar la urgencia de que el Legislativo respalde los acuerdos internacionales que permitirían financiar infraestructura crítica para el país.

El primer mandatario fue directo al plantear el dilema a los alcaldes presentes. «Levante la mano el que quiera un hospital, o un colegio. ¿Esa platita la gastamos en la subvención del combustible o la ponemos en obras para los municipios? Ustedes deciden», afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Con esta pregunta, Paz puso en el centro del debate la necesidad de reorientar los recursos públicos hacia inversiones productivas y sociales, en lugar de mantener un subsidio que, a su juicio, no cumple con su objetivo de proteger a los más vulnerables.

El mandatario destacó la propuesta del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, de «sincerar la economía» y pidió al resto de los gobernadores sumarse a esa iniciativa. «Si no, se va a razón de 50, 60 millones de dólares cada 10 días en la subvención. ¿Cuánto haríamos con esa platita en Puerto Quijarro? Lo que no podemos seguir es haciendo rico a unos cuantos pillos que nos contrabandean los combustibles», afirmó Paz, al insistir en que el precio internacional del diésel no es una decisión del Gobierno, sino una realidad que debe ser asumida.

El presidente cerró su intervención con un llamado a la responsabilidad colectiva: «Si queremos ocultar el problema, lo podemos ocultar, pero tarde o temprano ese problema se tiene que resolver y hay que encararlo y este Gobierno lo va a encarar. El precio es el incentivo a la corrupción, es el incentivo para quedarnos sin colegios, sin hospitales, sin carreteras», insistió.

Con estas declaraciones, el Ejecutivo busca generar un debate nacional sobre el costo real de la subvención y su impacto en el desarrollo, en medio de la creciente presión social por el alza del diésel y la demanda de mayores inversiones públicas.