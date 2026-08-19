Productores proponen llevar el diésel directo al campo con un sistema digital y surtidores móviles

La propuesta forma parte de una convocatoria a una reunión nacional de emergencia realizada por la organización, que busca construir un plan para garantizar el suministro de combustible al sector productivo. Codepro sostiene que la actual crisis no puede resolverse únicamente con medidas administrativas destinadas a distribuir una oferta insuficiente.

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El planteamiento contempla implementar un Sistema Nacional de Abastecimiento Directo de Diésel al Sector Productivo, mediante unidades móviles de distribución que puedan trasladar el combustible hasta predios agrícolas, centros de producción, plantas agroindustriales, cooperativas, centros de acopio y comunidades productivas alejadas de las estaciones de servicio.

La propuesta incorpora un mecanismo de control digital. Cada productor debería estar registrado y vinculado a un predio específico, con información sobre el volumen autorizado de combustible y la programación de las entregas.

El sistema también incluiría georreferenciación, facturación electrónica, control volumétrico, identificación del vehículo o maquinaria abastecida y trazabilidad desde el proveedor hasta el consumidor final. Según Codepro, el objetivo es reducir las filas y los costos logísticos, además de disminuir las posibilidades de desvío del combustible.

Una nueva modalidad de surtidor

El documento propone además crear la figura de “Estación Móvil Productiva”, una unidad autorizada para transportar y suministrar combustible directamente al consumidor final en predios agrícolas, centros de producción, plantas industriales y zonas rurales.

Estas unidades deberían contar con tanques certificados, medidores volumétricos, GPS, sistemas de facturación, identificación digital del usuario y mecanismos de control y trazabilidad. Codepro plantea que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) establezca una reglamentación específica para esta modalidad.

El esquema no estaría dirigido únicamente a pequeños productores. La organización plantea que el abastecimiento directo pueda alcanzar a ingenios, agroindustrias, grandes productores, cooperativas, empresas mineras, empresas de transporte productivo, generadores e industrias.

Una plataforma para seguir cada litro

La propuesta también contempla la creación de una plataforma denominada “Combustible Productivo Bolivia”, mediante la cual se registraría toda la cadena de abastecimiento: productor, predio, maquinaria, volumen solicitado, autorización, proveedor, transporte, entrega y consumo.

La organización sostiene que esta herramienta permitiría combatir el desvío y el contrabando mediante trazabilidad digital, sin incrementar los controles burocráticos para los productores.

El planteamiento forma parte de una propuesta más amplia que incluye la importación directa de diésel por parte de empresas, cooperativas, agroindustrias y organizaciones productivas, además de un régimen simplificado para quienes quieran importar combustible para consumo propio o de sus asociados.

En este contexto, el sector plantea que estas medidas sean incorporadas a un “Pacto Nacional por la Seguridad Energética y Productiva”, cuyos pilares incluyen abastecimiento inmediato, combustible a precio competitivo, seguridad jurídica, biocombustibles y una transformación estructural del modelo energético.