Registran un incendio en el cerro Cota, en medio de la peregrinación por la Virgen de Urkupiña

El fuego se inició en unos pastizales, por causas que aún se desconocen. Varios visitantes se alarmaron y movieron sus vehículos estacionados por la zona, mientras pobladores intentan controlar las llamas.

Fuente: Unitel

Un incendio forestal se registra en la zona del Cerro de Cota, en el municipio de Quillacollo, Cochabamba, lugar donde este domingo se realizan las actividades por la Festividad de la Virgen de Urkupiña y que amenaza con alcanzar una vivienda.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro inició en unos pastizales, por causas que aún se desconocen, sin embargo, en cuestión de minutos este se expandió y descontroló.

El hecho se registró en el Cerro Cota, donde se encuentra el Calvario de la Virgen de Urkupiña, lugar donde este domingo se registró la peregrinación y donde cientos de personas se encontraban participando de la Fiesta de la Integración.

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El fuego comenzó a expandirse por el lugar llegando incluso a amenazar con alcanzar a una vivienda que se encontraba por el lugar, mientras que pobladores intentaban controlar las llamas con ayuda de agua y arrojando arena.

Asimismo, las personas que habían llegado a la zona por la Festividad de Urkupiña también se alarmaron por la situación, por lo que rápidamente se apresuran a mover sus vehículos que estaban estacionados cerca del lugar para evitar que sean afectados por el incendio.

Hasta cerca de las 15:00 horas se conoce que el fuego permanecía activo, mientras se aguardaba la llegada de Bomberos para que ayuden a controlarlo.

Se espera conocer un informe en relación a este hecho en las próximas horas donde se aclare las causas que pudieron provocar el inicio del incendio.