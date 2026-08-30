Violencia en Santa Cruz: Un hombre es asesinado a tiros en San Ignacio de Velasco

El municipio cruceño de San Ignacio de Velasco cierra la semana con un nuevo hecho violento: un hombre fue asesinado a tiros, afuera de una licorería ubicada frente a un surtidor de esta región, en la zona de la avenida Santa Cruz.

El hecho fue reportado en horas de la noche y hasta el lugar sew trasladaron agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para iniciar con las investigaciones que permitan dar con los autores y conocer los móviles del crimen.

Los efectivos precintaron en el lugar y se espera que las próximas horas se pueda tener un informe oficial de esta situación.

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En los últimos días, San Ignacio de Velasco fue incluido dentro de las regiones consideradas zonas rojas por la presencia de bandas ligadas al crimen organizado.

Mientras tanto, decenas de vecinos se alertaron de la situación y expresaron su malestar por la escalada de vilencia registrada en las ultimas semana en la región ignaciana.

En las ultimas semanas, y en medio de diferentes hechos violentos, San Ignacio de Velasco fue puesto en la mira de las autoridades al ser considerada una zona roja por asesinatos registrados y presencia de grupos ligados al crimen organizado.

Por ejemplo, en la presente semana, la Policía informó que cuatro supuestos integrantes del Comando Vermelho fueron aprehendidos en el municipio, quienes luego fueron procesados y enviados a la cárcel.

De acuerdo al reporte de brindado desde la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), estos hombres fueron sorprendidos en poder de armas de fuego cuando los efectivos realizan intervenciones dentro del plan ‘Frontera Segura’.