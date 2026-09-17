Always Ready proyecta construir su propio estadio en la ciudad de El Alto

Fuente: Visión 360

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, volvió a referirse al mal uso que el alcalde de El Alto, Eliser Roca, le da al campo de juego del estadio Municipal de El Alto, ubicado en el barrio de Villa Ingenio, y anticipó que, como consecuencia de esa situación, el club proyecta la construcción de un escenario propio en otra de las zonas de esa ciudad.

El dirigente expresó que el club no tiene ningún problema en que el estadio sea utilizado por otras entidades para jugar fútbol y reiteró que fue eso lo que se observó y se reclamó. Lamentó que la autoridad utilice específicamente la cancha para realizar actividades políticas, fiestas y otro tipo de eventos que nada tienen que ver con el fútbol.

La molestia nace, prosiguió, a partir de que Always Ready se encarga del mantenimiento del campo de juego, hace una inversión importante, alrededor de 50.000 bolivianos mensuales, y no es correcto, insistió, que se lo utilice para prácticas que nada tienen que ver con el fútbol.

Lamentó que Roca mienta al respecto; también dijo que el club no tiene ningún inconveniente en que sea el municipio el que se encargue del mantenimiento y, si es así, “ya veremos en qué estadio, en qué lugar jugamos”.

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Le preguntaron si el estadio Hernando Siles es una opción; descartó esa posibilidad y lanzó que “si tenemos que construir un estadio pequeño, lo vamos a hacer, eso está clarísimo, pero nos da pena porque estamos encariñados con Villa Ingenio”.

Agregó que “si las autoridades quieren faltar a la verdad, eso tampoco lo podemos permitir y creo que deberían abocarse más a otros problemas que tiene la ciudad de El Alto y que realmente requieren atención”.

“Que ellos paguen los costos (de mantenimiento) y que (el alcalde) se haga responsable si viene Conmebol y FIFA y dicen que no se puede jugar porque el estadio está con huecos, baches, etc., e indemnice a toda la gente que se perjudique”.

El proyecto

Costa aseguró que tener un escenario propio “es un objetivo que el club se ha planteado” y el deseo es “tener algo propio el próximo año, porque obviamente son muchas extorsiones”.

Dejó entrever que se trataría de un escenario más pequeño y que todavía no está definida la ubicación, pero en la ciudad de El Alto.

“Estamos haciendo un análisis, nos hemos reunido con varias juntas de vecinos, que nos han ofrecido tierras para construir un estadio, entonces podemos hacer algo y montar algo rápido, pero ya tenemos en cuenta eso y lo vamos a hacer”, aseguró.

Descartó que para la nueva cancha se utilice el césped del Titán de Villa Ingenio. “Nosotros hemos donado ese césped y se queda”, dijo y añadió que “hemos invertido 200 mil dólares; es un césped holandés que es el mejor césped del país, sin duda, pero también es un césped delicado que hay que saber mantenerlo y mes a mes erogamos una suma importante de dinero que debe rondar sobre los 50 mil bolivianos. Hay mucho personal que lo mantiene y creo que hasta el momento hemos hecho un buen trabajo”.