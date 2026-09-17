En 10 municipios del Beni entregan kits de Telesalud para consultas en línea con especialistas

Los equipos llegarán a las poblaciones indígenas cayubaba, cavineña, itonama, mojeño-trinitaria, yuracaré, chimán, ese ejja, tacana y canichana.

eju.tv

En los municipios de Exaltación, Guayaramerín, Huacaraje, Loreto, Rurrenabaque, San Andrés, San Borja, San Javier, San Ramón y Reyes, del departamento del Beni, fueron entregados kits de Telesalud para que la población acceda a atención médica especializada en línea.

Cada kit entregado por autoridades del Ministerio de Salud incluye una tablet, un monitor de signos vitales, un glucómetro, un electrocardiógrafo y un termómetro digital, además de accesorios e insumos básicos. El fortalecimiento de este servicio permite mejorar y ampliar las coberturas sanitarias en la región.

La Telesalud en Bolivia es un sistema de servicios a distancia que utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para brindar asistencia médica, interconsultas con especialistas y labores de prevención en zonas alejadas o rurales.

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«Con los equipos entregados, las comunidades podrán recibir consultas médicas sin tener que recorrer largas distancias», informó el Ministerio de Salud sobre esta iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).

Según la programación oficial, los equipos llegarán a poblaciones de las naciones indígenas cayubaba, cavineña, itonama, mojeño-trinitaria, yuracaré, chimán, ese ejja, tacana y canichana.

En el departamento del Beni se registran hasta la fecha 10 093 servicios de telemedicina y 5 412 teleinterconsultas entre establecimientos de salud locales y médicos especialistas.