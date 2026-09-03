Antes de la intervención, YPFB ya identificó irregularidades y alista procesos y destituciones

Se trata de una auditoría cuyos resultados se están consolidando para concretar las denuncias que estarán a cargo del viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García

Por: eju.tv / Video: YPFB

Mucho antes de la intervención ordenada por el Gobierno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) había detectado graves irregularidades y «deficiencias en la logística y en el personal». En esa línea, alista sumarios y procesos contra los funcionarios, que ya fueron suspendidos.

«A raíz de este proceso de investigación se han detectado los sectores y las áreas más vulnerables de YPFB, se está socializando con los representantes de la comisión para que se empiecen a tomar medidas inmediatas», señaló el presidente de YPFB, Sebastián Daroca

Se trata de una auditoría cuyos resultados se están consolidando para concretar las denuncias que estarán a cargo del viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García, quien respaldó la investigación interna y ahora es parte de la comisión interministerial.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Parte de esas medidas inmediatas tienen que ver con el ajuste de procedimientos, con la suspensión de personal y con la automatización de todos los procesos que actualmente están siendo llevados en forma manual o arbitraria», indicó Daroca.

Daroca dijo que ha «identificado responsables, tenemos varias personas que han sido ya suspendidas para que se puedan ejecutar de investigación».

«A partir de los resultados que ya hemos tenido, esas suspensiones se concretarán en algunos casos en sumarios administrativos y en otros casos en denuncias penales», señaló el presidente de YPFB.

La radiografía inicial reveló además factores de alto riesgo e irregularidades en la logística, recepción y distribución de combustibles, hallazgos que le permitirá a la comisión interventora —creada mediante decreto— ejecutar las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de carburantes en el país.

Entre las anomalías descubiertas, la auditoría detectó que los sistemas informáticos eran altamente vulnerables, al registrarse más de 630 accesos remotos no autorizados ni justificados. Asimismo, se identificaron irregularidades en la asignación de cupos de combustible tanto a estaciones de servicio como a grandes consumidores.