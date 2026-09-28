Avicultores de Cochabamba denuncian pérdidas por bajos precios del pollo y altos costos de producción

Milen Saavedra

Pequeños y medianos productores avícolas de Cochabamba se encuentran en una situación crítica debido al incremento desmedido en sus costos de producción y la caída en el precio de venta del pollo. Desde el sector aseguran que actualmente están subvencionando la canasta familiar ante la falta de márgenes rentables.

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Marlon Álvarez, presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Avicultores Departamental Cochabamba (ASPYMAD), rechazó categóricamente las acusaciones de la Intendencia Municipal sobre una supuesta especulación en los precios.

Altos costos operativos: Producir un kilo de pollo cuesta entre 20 bolivianos para los medianos productores y 21 bolivianos para los más pequeños.

Producir un kilo de pollo cuesta entre 20 bolivianos para los medianos productores y 21 bolivianos para los más pequeños. Fletes disparados: El costo del transporte de insumos sufrió un incremento drástico, pasando de 8 bolivianos a 27 bolivianos.

El costo del transporte de insumos sufrió un incremento drástico, pasando de 8 bolivianos a 27 bolivianos. Precio ideal en mercado: Según el sector, considerando que los detallistas perciben una ganancia de 2 bolivianos por kilo, el precio mínimo en el mercado debería ser de 22 bolivianos para evitar la quiebra de las granjas.

Ley de oferta y demanda frente a controles municipales

Ante los operativos de control impulsados por la Intendencia, los avicultores recordaron a la ciudadanía que el costo del producto se rige estrictamente por las leyes del mercado.

«Nosotros en este momento como productores estamos subvencionando la canasta familiar, el precio del pollo, porque sabemos que el mercado los regula. Cuando hay mucho pollo se baja el precio y cuando hay poco pollo se sube», explicó Álvarez.

El sector advirtió que la constante subida en el precio de los insumos y el transporte los está llevando a una rápida descapitalización. A pesar de este panorama adverso, se pronunciaron sobre las recientes medidas económicas nacionales: