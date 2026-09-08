Avicultores: Pese al bajo precio del pollo, en Santa Cruz hay menos demanda

Los avicultores advierten que debido a la pérdida del poder adquisitivo en los hogares, la población ha dejado de comprar pollo. Señala que el precio del diésel también impacta en los costos de producción.

Fuente: Unitel

El presidente de la Asociación Nacional de Avicultores, Omar Castro, indicó que el precio del pollo en Santa Cruz bajó y se encuentra en Bs 13 por kilo; sin embargo, pese a ello la demanda de este producto bajó.

Castro atribuyó esta situación a dos aspectos. Uno de ellos es la situación de la economía en los hogares bolivianos. “A las familias no les alcanza el dinero”, dijo Castro.

También manifestó que el precio del diésel provocó un incremento de un 30% en el transporte de los alimentos. “Los 18 bolivianos que les costaba a los tarijeños, chuquisaqueños y cochabambinos llevar todos los insumos de Santa Cruz a sus departamentos, se ha subido a 23-24 bolivianos, y no hay camiones, no hay transporte”, agregó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Además, agregó que las granjas están sobrecargadas, ya que no hay transporte para sacar el producto al mercado y advirtió que se va a quebrar el ciclo productivo nuevamente.

“Lo que está haciendo en Santa Cruz es que se amontone el pollo en granjas, no sale oportunamente, y eso es también algo que se puede verificar, y por eso se han caído los precios”, sostuvo.