Cerimedo cumple 20 días en Palmasola y su traslado a Chonchocoro sigue en trámite

Un tribunal rechazó la acción con la que su defensa buscaba frenar el traslado a La Paz. Sin embargo, todavía deben cumplirse procedimientos administrativos y coordinar el operativo con la Policía.

eju.tv / Fuente: El Deber

El argentino Fernando Cerimedo cumple 20 días de detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, mientras continúa en trámite su traslado a la cárcel de Chonchocoro, en La Paz, dispuesto por la Justicia dentro de uno de los procesos abiertos en su contra.

Cerimedo, exasesor de la Presidencia de Bolivia, fue aprehendido el 18 de agosto, después de ser señalado como presunto autor intelectual del ataque contra la excandidata a diputada por el MAS Nadia Beller, quien resultó herida con tres disparos cuando se encontraba en un hotel ubicado por el quinto anillo y canal Isuto, en Santa Cruz.

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El 21 de agosto, el juez cautelar Wilson Espada ordenó su detención preventiva por 180 días en Palmasola dentro del proceso por tentativa de feminicidio.

Más tarde, la Fiscalía activó otra investigación contra Cerimedo por legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento con afectación al Estado. Dentro de esa causa, un juez de La Paz dispuso su detención preventiva por 180 días en Chonchocoro. La determinación fue confirmada por una sala penal, que ordenó su traslado desde Santa Cruz.

Traslado aún no tiene fecha

La defensa de Cerimedo presentó una acción de libertad contra jueces y autoridades penitenciarias para impedir su traslado. Argumentó que llevarlo a Chonchocoro pondría en riesgo su salud, integridad física y vida, y solicitó además una valoración médica.

El viernes, un tribunal cruceño conformado por los jueces Raúl Lizarazu, Carlos René Roca y Lily Salazar rechazó la acción y ordenó cumplir el traslado a Chonchocoro.

Sin embargo, el procedimiento todavía no se concretó. Desde la Gobernación de Palmasola se conoció que aún no se recibió una instrucción oficial para ejecutar el traslado.

Ahora, la Dirección General de Régimen Penitenciario deberá emitir la orden correspondiente y coordinar con la Policía la asignación de efectivos que custodiarán a Cerimedo durante su traslado a La Paz, previsto por vía aérea.

También deberá definirse el día y la hora del operativo, la compra de los pasajes para los policías encargados de la escolta y las medidas de seguridad para la salida de Palmasola y su posterior llegada a La Paz.

Sufrió una descompensación

En medio de este trámite, Cerimedo sufrió una descompensación mientras permanecía recluido en Palmasola. Desde la administración penitenciaria se informó que recibió atención médica dentro del recinto y que posteriormente se encontraba estable y fuera de peligro.

Cerimedo afronta cuatro procesos de investigación: por tentativa de feminicidio, legitimación de ganancias ilícitas, violencia familiar o doméstica y una causa iniciada en Beni por presunta protección al narcotráfico.

Por ahora, permanece recluido en Palmasola, mientras las autoridades penitenciarias completan los procedimientos necesarios para ejecutar la orden judicial que dispone su traslado a Chonchocoro.