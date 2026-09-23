Diputada Bilbao acusa al fiscal General de intentar “que el Gobierno se caiga”

Fuente: https://correodelsur.com

La diputada Claudia Bilbao cuestionó duramente al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, tras sus declaraciones sobre el reconocimiento de Diego Ávila como presidente interino del país ante la ausencia simultánea del presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, y lo acusó de actuar con intenciones políticas contra el Gobierno.

«No solamente tenemos al cáncer de Bolivia, al señor Evo Morales, molestando. Tenemos al señor Lara, al señor Loza, pero también tenemos un fiscal que lo único que quiere es que este gobierno se caiga y eso ya no puede pasar en nuestro país», manifestó Bilbao, al criticar el rol de la autoridad del Ministerio Público.

La legisladora también observó los supuestos acercamientos de Mariaca con figuras políticas como Edmand Lara y Leonardo Loza, y cuestionó que, a su criterio, no se hayan impulsado acciones contundentes en procesos abiertos contra el expresidente Evo Morales.

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Asimismo, exigió avances en investigaciones por casos de presunta corrupción como el del Fondo Indígena y las barcazas chinas, señalando falta de resultados en procesos de alto impacto.

Bilbao afirmó además que mantiene una denuncia presentada desde el 1 de mayo que, según dijo, no ha sido atendida por la Fiscalía. “Para hacer estos chistes y malos chistes, realmente es una vergüenza tener este tipo de autoridades en uno de los poderes que determina si tú eres libre o si estás suelto”, reclamó.

La controversia surge en el contexto de la reciente interpretación sobre la sucesión presidencial. Este miércoles, Mariaca reconoció a Diego Ávila como presidente interino del Estado ante la ausencia de Paz y Lara, quienes se encuentran fuera del país.

“Saludar al presidente de la Cámara de Senadores y, como yo le decía anoche, presidente constitucional el día de hoy de Bolivia, porque para mí es eso”, afirmó el fiscal general, al sostener que corresponde al titular del Senado asumir el mando en ausencia de las máximas autoridades del Ejecutivo.

El debate se intensificó luego de que la Vicepresidencia planteara la eventual asunción temporal de Ávila debido a los viajes oficiales de Lara a Paraguay y de Paz a Estados Unidos, mientras el Gobierno sostiene que el presidente continúa ejerciendo funciones de manera remota.

En ese escenario, Bilbao defendió la gestión del Ejecutivo y aseguró que la ausencia física del mandatario no implica un vacío de poder, afirmando que las labores del Gobierno continúan en coordinación con actividades internacionales del presidente.