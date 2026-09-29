Gobierno aguarda información de EEUU para que se asuman las decisiones sobre los ‘desvisados’, dice vocero

Agregó que en lugar de “politizar” el tema, lo que se quiere más bien es que se aplique la norma, la ley, se sigan los procedimientos y “seamos pacientes hasta tener más información y las instancias que correspondan investiguen”.

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El Gobierno aguarda la información solicitada a Estados Unidos (EEUU) sobre el grupo de bolivianos que perdió visa al país del norte, para que se tomen las decisiones que correspondan, informó este martes el vocero presidencial José Luis Gálvez.

“Sin embargo, dependiendo el tipo de señalamientos específicos, las instancias que corresponden podrán tomar las decisiones conforme norma, conforme ley”, indicó el vocero en entrevista en Red Uno.

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Ayer, se conoció que EEUU restringió la visa a un grupo de ciudadanos bolivianos, entre ellos el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y esta jornada ese país anticipó que tiene una nueva lista de otros 20.

Gálvez indicó que lo que siempre se va a mantener es la posición de respeto a la institucionalidad en términos legales, constitucionales y se hace votos para que ese sea el tenor dominante del tratamiento de absolutamente todos los casos concernientes a ciudadanos bolivianos.

“Así que yo haría más bien votos para que esperemos la información, que esperamos que sea pronto, y a partir de eso tendremos un mejor criterio”, recalcó.

Indicó que corresponde en este momento esperar que puedan ser respondidas las inquietudes planteadas del por qué se han tomado esas decisiones y eso “nos ilumine” para entender de mejor manera las verdaderas razones para que estas personas ahora estén impedidas de ingresar al territorio norteamericano.

Señaló que en el caso boliviano se va a sostener estrictamente el cuidado de la democracia, la institucionalidad y se manejará esto de la manera más responsable, porque es lo que corresponde.

Agregó que en lugar de “politizar” el tema, lo que se quiere más bien es que se aplique la norma, la ley, se sigan los procedimientos y “seamos pacientes hasta tener más información y las instancias que correspondan investiguen”.