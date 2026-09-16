Gobierno denuncia presencia del Comando Vermelho en una ruta de Pando: “Están armados y exigen pagos por paso de mercadería”

Fuente: Unitel

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció este miércoles que un grupo irregular vinculado al Comando Vermelho (CV) se encuentra instalado en una carretera de Pando que conecta con Brasil y que estaría exigiendo dinero a comerciantes que transportan mercadería.

“Esta ruta está en Santa Rosa hasta Montevideo, frontera con Brasil, se encuentra tomada por parte del Comando Vermelho, están armados con fusiles y exigen pagos por el paso de mercadería a nuestros compatriotas”, denunció Oviedo.

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El reporte del ministro surgió durante su informe sobre el pedido de ampliación del Estado de excepción, medida que, según explicó, permitirá al Gobierno fortalecer el control ante eventuales medidas de presión de sectores sociales.

“Este es el estado que hace que estemos planteando la ampliación del Estado de excepción”, sostuvo la autoridad.

La ruta mencionada se encuentra en el departamento de Pando y conecta el territorio boliviano con la frontera brasileña, por lo que constituye una vía estratégica para el transporte y el comercio.

Ante la presencia de los grupos irregulares, el presidente Rodrigo Paz aseguró que los últimos crímenes en Santa Cruz están vinculados con las organizaciones criminales brasileñas Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV), que sostienen una disputa por las rutas del narcotráfico en la frontera con Bolivia, lo que generó una ola de violencia en esa zona.