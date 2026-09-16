Un Blooming errático logra empatar ante FC Universitario en los minutos finales

El cuadro celeste logró rescatar un punto en la fecha 20 del campeonato Todos contra Todos, luego de tener una seguidilla de partidos ganados. Suele pasar que, cuando parece que un equipo lo tiene todo de cara para llevarse el triunfo, acaba recibiendo un cachetazo como el golazo de Miguel Villarroel que salvó el empate 1-1 sobre los 80 minutos del complementario.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Blooming tuvo un primer tiempo para el olvido ante FC Universitario, que le jugó de igual a igual en el estadio Tahuichi, por la fecha 20 del campeonato Todos contra Todos de la División Profesional. El equipo celeste careció de claridad en los últimos metros y apenas generó una ocasión concreta de gol.

La única jugada clara de peligro para Blooming llegó sobre el cierre de la primera etapa. Gerardo Cuasase desbordó por la izquierda y envió un pase preciso para Byron Garcés, quien, frente al arco, desperdició una inmejorable oportunid para abrir el marcador.

La puñalada llegó en el tiempo de adición. Un pelotazo al vacío permitió a Guilder Cuellar ganar por la derecha. La floja marca de Julio Vila, que no logró cerrar la jugada, facilitó el pase hacia Joel Calicho, quien definió con un potente zurdazo para marcar el 1-0 a los 48 minutos y permitir que FC Universitario se fuera al descanso con ventaja.

El entrenador Ervin “Platiní” Sánchez decidió mover sus piezas con el ingreso de Moisés Villarroel, Roberto Hinojosa y Miguel Villarroel, quienes reemplazaron a Loza, Cuasase y Spenhay, respectivamente, con la intención de darle mayor peso y profundidad a la ofensiva celeste.

Los cambios le dieron parcialmente la razón al técnico. En una jugada bien hilvanada, el balón llegó a los pies de Miguel Villarroel, quien tuvo tiempo y espacio para sacar un potente derechazo que se clavó en el ángulo superior derecho del arco defendido por Jesús Careaga, que nada pudo hacer pese a su estirada.

Por su parte, el arquero juvenil Juan José Camacho tuvo dos brillantes intervenciones que evitaron el gol de los visitantes y mantuvieron con vida a Blooming. Sin embargo, en la acción que terminó con el gol anulado por el VAR a Guider Cuéllar, el guardameta no salió a descolgar el balón y tuvo un error.

Finalmente, Blooming salvó el empate y sumó un punto para llegar a 27 unidades en la tabla de posiciones.