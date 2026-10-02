El dólar sube y se cotiza en Bs 12 para este fin de semana y el lunes

Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema cambiario de libre flotación

eju.tv

La cotización del dólar para este fin de semana y el lunes registró un incremento de 10 centavos y subió a Bs 12, de acuerdo con los datos del Banco Central de Bolivia (BCB).

Para este viernes 2 de octubre, la divisa estadounidense había descendido a Bs 11,90 respecto a los Bs 12 del jueves, pero hoy retomó su tendencia alcista.

El libre juego de la oferta y la demanda hace que el tipo de cambio fluctúe entre descensos mínimos y repuntes mayores. Para este fin de semana y el lunes, cada dólar se cotiza en Bs 12.

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Desde el pasado 29 de junio, Bolivia aplica un esquema cambiario de libre flotación, sistema en el que el precio de la moneda extranjera se determina a partir de la interacción entre la oferta y la demanda en el mercado interno.