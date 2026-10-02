Aurora empata en Potosí y gana el Grupo A de la Copa Bolivia

Clasificado gracias a un triunfo previo de ABB, el equipo celeste valluno puso de su parte más tarde con una igualdad que le aseguró el primer puesto. Su rival en cuartos de final será Bolívar o Independiente.

Real Potosí y Aurora empataron a uno. El equipo valluno ganó el Grupo A. Foto: Facebook Club Aurora

Fuente: Brújula Digital|Premium

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Aurora aseguró el primer lugar del Grupo A con un empate a un gol (1-1) en la casa de Real Potosí, este viernes en el comienzo de la séptima jornada, la penúltima de la fase de grupos de la Copa Bolivia de la División Profesional.

El equipo valluno, que llegó al partido “matemáticamente” clasificado a los cuartos de final gracias a un triunfo como visitante logrado más temprano por ABB en la casa de San Antonio, sumó una unidad que le aseguró el liderato de su zona.

De esa manera, el rival de Aurora en la próxima fase será el segundo del Grupo D, Bolívar o Independiente.

Real Potosí por ahora es segundo en el Grupo A con 11 unidades, pero San Antonio tiene 10. Ambos se medirán en la Villa Imperial en la última fecha y de ese partido saldrá el otro clasificado. ABB (6) está completamente eliminado.

Aurora comenzó ganando con un gol de Sergio Ferreira a los 19 minutos.

El empate llegó a los 44’ mediante Boris Condori.

En la segunda mitad, a los 65’ el árbitro Ivo Méndez cobró un penal a favor de Real por una supuesta falta; sin embargo, desde el VAR le hicieron notar que procedía una revisión en el monitor, luego de la cual cambió de opinión y dejó sin efecto la pena máxima.

Real se afanó por atacar más y buscar el gol de la victoria. Una opción clara la tuvo Jeferson Rivas, quien de manera increíble definió desviado frente al arquero.

Cerca del cierre, el golero visitante Isaías Terrazas tuvo un par de atajadas que mantuvieron la igualdad. Y después tuvo fortuna, porque un disparo realista dio en uno de los palos.

La última fecha —la octava— del Grupo A tendrá los siguientes partidos:

Real Potosí vs. San Antonio

Aurora vs. ABB

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