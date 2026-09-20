Gobierno pide a alcaldes controlar los precios y asegura que el diésel “no es pretexto para ir al agio”

Tras la eliminación de la subvención del diésel, los precios de algunos alimentos incrementaron de inmediato

eju.tv /Fuente:El Deber

El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, se pronunció la noche de este domingo sobre el incremento de precios de alimentos tras la eliminación de la subvención del diésel y pidió a los alcaldes salir a controlar en los centros de comercio.

Hago “el llamado a los alcaldes (…) para el control de precios, no es pretexto esto (del diésel) para subir los precios de alimentos, para ir al agio”, dijo la autoridad en un contacto con Btv.

Agregó que este tipo de medidas económicas también debería “tocar el corazón de todos” porque la eliminación de la subvención “va a impactar más” a algunos y menos a otros.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 5716 del pasado 18 de septiembre, levantó la subvención del diésel y el precio del litro de ese combustible subió a Bs 17,95.

Esta situación provocó que de inmediato aumenten los precios de algunos alimentos como el pollo, la papa, el tomate, entre otros, al menos en determinados mercados de ciudades del occidente, de acuerdo con reportes de medios locales.

Asimismo, subieron los costos de los pasajes del servicio de transporte interdepartamental y de los micros de algunas ciudades, mientras que en otras regiones, como Santa Cruz, no ocurrió lo mismo porque los transportistas están en proceso de negociación con autoridades.