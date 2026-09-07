HRSJDD: Advierten con sanciones al tráfico de pacientes

Observan conflicto de intereses por parte de médicos trabajadores en salud pública que a la vez son propietarios de clínicas y laboratorios privados.

Fuente: El País

La Dirección del Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJDD) advirtió con sanciones e incluso con posibles destituciones para aquellos funcionarios que traten de inducir a los pacientes a que acudan a clínicas o laboratorios privados, además convocó a las posibles víctimas a denunciar a quienes incurran en esta conducta que calificó como tráfico de pacientes.

Observan conflicto de intereses por parte de trabajadores en salud pública que a la vez son propietarios de centros privados.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Reclamos

El director del San Juan de Dios, Paul Castellanos, informó que existen casos de pacientes que son inducidos de distintas formas. Por ejemplo, mediante malos tratos o con recomendaciones para acudir a una clínica o laboratorio privado.

“Nosotros no vamos a permitir que aquí haya negocio o tráfico de pacientes. Yo le pido a la población, a la gente, que si es inducida por el personal que vaya a una clínica particular para recibir el mismo servicio que puede dar el Hospital, que lo denuncie. Que lo digan, no vamos a tapar a nadie”, aseveró.

Reconoció que el reclamo se facilita cuando la víctima muestra una receta o recomendación por escrito de parte de los funcionarios para evitar que los sindicados traten de aludir que se trata de una denuncia falsa. Sin embargo, indicó que se abrirán investigaciones y que las personas incluso pueden presentar sus quejas mediante el buzón de sugerencias.

“No tengamos temor de decir ‘a mí me han inducido y me han dicho que vaya a otro lugar sabiendo que el hospital puede resolverme o me puede operar aquí’. Puede llegar a una destitución”, agregó.

Castellanos apuntó que esta conducta puede ser tipificada como conflicto de intereses y dijo que el objetivo es mejorar la atención a los pacientes.

“Pedir a los colegas que tienen clínicas, que tienen laboratorios o lo que sea, que no haya conflicto de interés (…) No estamos en contra de la medicina privada. La gente puede elegir que, si tiene los recursos, si va a Santa Cruz o a Salta, tiene derecho. Pero si vengo al Hospital es para que me atiendan. Hay dificultades o hay algo con los tiempos, pero de ninguna forma el personal puede tratar mal para inducir a que las personas se vayan a la parte privada”, señaló.

Buzón

El director del San Juan de Dios invitó a la población a que utilice el buzón de sugerencias, no solo para denunciar tráfico de pacientes, sino también para otros reclamos o incluso para destacar lo positivo.

“Hay algunas quejas del fichaje, de que si están haciendo cola viene alguien encima. Pero era porque hemos dicho a la persona que vaya a traer su fotocopia de carnet. Si no explicamos, piensan que hay malos tratos. También hay felicitaciones y vamos a pasar memorándum a la gente que le da un esfuerzo adicional”.