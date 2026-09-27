Huanca ratifica a Paz y Arce, posesionados por Aramayo cuando dirigía la Cancillería

Carlos Paz Ide dirige el Viceministro de Relaciones Exteriores y Seguridad Transnacional, mientras que Rodrigo Ignacio Arce Ballivián seguirá al frente del Viceministerio de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras.

Por: eju.tv /

El canciller de Bolivia, Héctor Huanca, posesionó este sábado a tres viceministros de esa cartera de Estado, dos de ellos fueron ratificados en el cargo, aunque la denominación de sus despachos se modificó por la reciente reestructuración del Órgano Ejecutivo.

«La reestructuración responde a un proceso de optimización institucional en el que dos de los viceministerios modificaron y ampliaron sus denominaciones oficiales para responder a los nuevos desafíos internacionales, mientras que se incorporó al nuevo titular del área de turismo con el fin de retomar las acciones estratégicas de promoción e innovación sectorial», señaló la Cancillería.

Con la implementación de estas nuevas denominaciones, Carlos Paz Ide dirige el Viceministro de Relaciones Exteriores y Seguridad Transnacional, mientras que Rodrigo Ignacio Arce Ballivián seguirá al frente del Viceministerio de Comercio Exterior, Integración Económica e Inversiones Extranjeras.

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Aramayo había posesionado a Paz y Arce en noviembre de 2025, cuando era canciller. Con la reestructuración del Órgano Ejecutivo, Huanca tiene la facultad de realizar cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Huanca sumó a su equipo a Andrés Aramayo Bejarano como viceministro de Turismo Sostenible y Culturas, «con el objetivo inmediato de reactivar la economía naranja».

«Con estas designaciones y ajustes estructurales, el Ministerio de Relaciones Exteriores busca consolidar una diplomacia más ágil, adaptada a los desafíos globales y enfocada en resultados tangibles para la economía nacional», informó la Cancillería.