Libre dice que no condicionará acuerdo con el Gobierno sobre reformas a la Constitución, pero exige un «plan estratégico»Categorías PolíticaEtiquetas 03/09/2026 La bancada de Libre afirmó que está dispuesta a un eventual encuentro con el Ejecutivo para abordar reformas a la Constitución, pero exigió al Gobierno presentar un plan estratégico. [Archivo – Captura de video ] / La bancada de Libre en conferencia de prensa Fuente: Unitel.bo Desde la bancada de Libre en el Legislativo señalaron que no pondrán condiciones al Gobierno para entablar un eventual encuentro, luego de que el presidente Rodrigo Paz propusiera un acuerdo político para impulsar y ejecutar reformas a la Constitución Política del Estado (CPE). “Nosotros no ponemos ningún tipo de condición al Gobierno, solamente le pedimos que ponga las cosas en serio, que presente un plan estratégico y que sea de cara al pueblo boliviano”, afirmó el diputado de Libre, Rodrigo Antonio. eju.tv El legislador sostuvo que, en caso de concretarse un acercamiento con el Ejecutivo, este no tendrá como objetivo alcanzar acuerdos que beneficien únicamente a su fuerza política, sino que estará orientado a atender las necesidades del país. “Nosotros creemos que es el momento de que el país debe asumir una decisión sobre el futuro. Hemos mantenido una posición muy clara en cuanto a la relación con el Gobierno. Nosotros no vamos a pactar por pegas o cualquier acuerdo que no sea por el país”, sostuvo. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El lunes, el presidente Rodrigo Paz abrió la posibilidad de entablar conversaciones con los líderes políticos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina para impulsar nuevas leyes y reformas a la Constitución Política del Estado (CPE).