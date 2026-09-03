Libre dice que no condicionará acuerdo con el Gobierno sobre reformas a la Constitución, pero exige un «plan estratégico»

El legislador sostuvo que, en caso de concretarse un acercamiento con el Ejecutivo, este no tendrá como objetivo alcanzar acuerdos que beneficien únicamente a su fuerza política, sino que estará orientado a atender las necesidades del país.

“Nosotros creemos que es el momento de que el país debe asumir una decisión sobre el futuro. Hemos mantenido una posición muy clara en cuanto a la relación con el Gobierno. Nosotros no vamos a pactar por pegas o cualquier acuerdo que no sea por el país”, sostuvo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El lunes, el presidente Rodrigo Paz abrió la posibilidad de entablar conversaciones con los líderes políticos Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina para impulsar nuevas leyes y reformas a la Constitución Política del Estado (CPE).