«No hay reporte de ningún punto de bloqueo en Santa Cruz», afirma el ministro de Defensa

La autoridad indicó que también se implementará un mecanismo de control social con participación de los productores, propietarios de surtidores y autoridades, además del apoyo de la fuerza pública, para evitar el desvío del combustible.

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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó este jueves por la noche que no existe ningún reporte de puntos de bloqueo activos en el departamento de Santa Cruz, luego de que se levantó la medida de presión que instalaron los afiliados de la Federación Intercultural de Productores Agropecuarios de Yapacaní en rechazo al Decreto Supremo 5676, que sube el precio del diésel de Bs 9,80 el litro a uno referencial.

«No tenemos ningún bloqueo en Santa Cruz, no tenemos registro de ninguno en este momento», afirmó el ministro Justiniano, al señalar que los últimos puntos de bloqueo se encontraban en Cuatro Cañadas, San Julián y Yapacaní.

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La autoridad confirmó que el punto de Yapacaní, considerado el último bloqueo activo en el departamento, fue levantado tras varias horas de diálogo con los pequeños productores agropecuarios de la zona.

«Los puntos que teníamos de bloqueo eran Cuatro Cañadas, San Julián y Yapacaní, y se acaba de levantar el último, que es Yapacaní», sostuvo.

El bloqueo en Yapacaní interrumpía el tránsito de vehículos de carga y pasajeros por la carretera nueva Santa Cruz-Cochabamba. Previamente, Justiniano también participó en las gestiones que permitieron levantar la medida de presión en Cuatro Cañadas, habilitando la ruta Santa Cruz-Beni.

El acuerdo alcanzado con los pequeños productores establece que este sector podrá acceder a hasta 2.500 litros de diésel por mes a Bs 9,80 el litro, siempre que acredite su condición de productor mediante el Registro Único Agropecuario (RAU) y su carnet de identidad asociado.

Justiniano explicó que inicialmente los productores tenían un límite de 120 litros, pero que, tras la negociación, se amplió temporalmente el volumen permitido a 2.500 litros mensuales.

“Ellos van a seguir comprando en Bs 9,80 y van a tener la posibilidad de tener hasta 2.500 litros al mes de diésel”, señaló.

Asimismo, se acordó un esquema de abastecimiento de 450 mil litros de diésel por semana para Yapacaní y San Juan de Yapacaní, con una distribución diferenciada entre los surtidores de ambas zonas. En el caso de Yapacaní, se estableció un volumen de 300 mil litros semanales, que será distribuido entre cuatro surtidores.

El ministro indicó que también se implementará un mecanismo de control social con participación de los productores, propietarios de surtidores y autoridades competentes, además del apoyo de la fuerza pública, para evitar el desvío del combustible.

Justiniano sostuvo que el objetivo de las negociaciones fue evitar que las protestas deriven en enfrentamientos y garantizar la circulación por las carreteras del departamento. «Queremos evitar que haya confrontación entre los bolivianos y que, más bien, sigamos en un estado de normalidad, en un estado que nos permita a todos los bolivianos circular por cualquier carretera de Bolivia», manifestó.

La autoridad destacó que el diálogo permitió alcanzar acuerdos no solo sobre el abastecimiento de diésel, sino también sobre otros planteamientos de los productores.