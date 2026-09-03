Levantan el bloqueo en Cuatro Cañadas y San Julián; el ministro Ernesto Justiniano garantiza diésel a Bs 9,80 para los pequeños productores

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó la noche del miércoles hasta Cuatro Cañadas para dialogar con los sectores en conflicto para explicar el nuevo decreto que beneficia a los pequeños productores

Por: eju.tv / Video: RTV Melodía

Los productores movilizados levantaron el bloqueo de caminos en Cuatro Cañadas y San Julián. De esta manera se restableció el tránsito en la ruta que vincula a los departamentos de Santa Cruz y Beni.

Sin embargo, hasta las primeras horas de esta jornada se mantenía la protesta en el puente de Yapacaní, en la ruta nueva que une el departamento cruceño con Cochabamba.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó la noche del miércoles hasta Cuatro Cañadas para dialogar con los sectores en conflicto que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5676, que fija un nuevo régimen para los grandes consumidores.

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Tras la reunión se firmó un acuerdo y se garantizó el abastecimiento de combustibles con base en el nuevo Decreto 5698 con el cual se mantiene el precio de Bs 9,80 para los pequeños productores que necesitan hasta 2.500 litros de diésel.

«Se ha pasado de 120 litros de combustible a 2.500 litros en un decreto publicado anoche en la Gaceta. Estamos viniendo para ver qué otras preocupaciones tienen y vamos a reunirnos con ellos», señaló Justiniano minutos antes de la reunión.

Esa postura fue presentada en la reunión. «Le hemos dicho con claridad que el 5676 nos ayuda para que los grandes compradores pueden sostener parte del diésel para el país y que es necesario ese concurso y que si nosotros abrogamos ese decreto no vamos a tener al apoyo de los grandes compradores», explicó Justiniano.

Explicó que «es necesario que ese decreto se mantenga y eso ha quedado comprendido». En el acuerdo se anuncia un próximo encuentro.

En ese marco, apuntó a la protesta en Yapacaní, «Un próximo paso podría ser Yapacaní, haremos los contactos necesarios «, dijo Justiniano.

Justiniano aseguró que el principal problema ya no es el precio ni la volumen, sino garantizar que el combustible llegue a las zonas productivas porque está en marcha la época de cosecha de la campaña de invierno.

Precisamente ese punto fue mencionado por los productores de San Julián, quienes levantaron la movilización luego de aprobar una resolución en la que establecen un diálogo con las autoridades para el sábado 5 de septiembre.