Pese al estado de excepción, estudiantes de la Unibol quechua bloquean la ruta nueva Cochabamba – Santa Cruz para exigir el cambio de su rector

Los movilizados, que no acatan el estado de excepción, denuncian un supuesto incumplimiento del Ministerio de Educación para atender sus demandas, entre ellas el cambio del rector Milton Contreras

Por: eju.tv / Video: RKC

Los estudiantes de la Universidad Indígena Boliviana (UNIBOL) Quechua «Casimiro Huanca» bloquean desde la madrugada de este jueves la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz, en el sector de Senda II, en el municipio de Chimoré.

Los movilizados, que no acatan el estado de excepción, denuncian un supuesto incumplimiento del plazo otorgado al Ministerio de Educación y al Gobierno central para atender sus demandas, entre ellas el cambio del rector Milton Contreras

Los estudiantes señalaron que las autoridades no dieron una respuesta concreta a las peticiones planteadas por la comunidad universitaria, aunque no expusieron pruebas.

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Entre sus principales demandas se encuentra la «destitución inmediata» de Contreras como rector de la UNIBOL Quechua, el descongelamiento de las cuentas del SIGEP y la garantía de continuidad de las actividades académicas.

La semana pasada, los estudiantes dieron plazo de 72 horas al Ministerio de Educación y al Gobierno para atender sus demandas y buscar una solución al conflicto para garantizar la continuidad de las actividades académicas y evitar perjuicios en la población, reportó RKC.