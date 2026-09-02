Ministro de Defensa instala diálogo en Cuatro Cañadas y destaca decreto que sube a 2.500 litros el cupo de diésel a Bs 9,80

El gobierno elevó el cupo de compra de diésel para los pequeños productores y descartó sean alcanzados por el decreto 5676

eju.tv

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, llegó cerca de las 22:00 al municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, e instaló la mesa de diálogo con autoridades locales, productores y dirigentes de la zona, con el fin de explicar en detalle la nueva normativa que incrementa de 120 a 2.500 litros el cupo de compra de diésel a Bs 9,80.

“La principal preocupación en sectores como Cuatro Cañadas, San Julián, Yapacaní y San Pablo era justamente ampliar su capacidad de abastecimiento de combustible, y eso es lo que hemos viabilizado al elevar el límite de 120 a 2.500 litros”, explicó el titular de Defensa.

En Cuatro Cañadas, al igual que en Yapacaní y San Julián, se acató este miércoles un bloqueo de carreteras de 24 horas en rechazo al Decreto Supremo 5676, que fijó en Bs 18 el litro de diésel para grandes consumidores. Desde el Ejecutivo se aclaró que los pequeños productores no se ven afectados por esa medida.

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“Existe una nueva disposición normativa que permite a los pobladores y pequeños productores trabajar con un mayor volumen de carburante a un costo preferencial de Bs 9,80”, enfatizó Justiniano antes de iniciar el encuentro.

La medida responde a una de las demandas centrales de los pequeños agricultores del departamento de Santa Cruz, garantizando el suministro necesario para sus labores operativas a tarifa subvencionada.

La negociación instalada en el municipio cruceño cuenta además con una mesa técnica, en la que personal especializado de YPFB evalúa junto con los sectores sociales las asignaciones semanales de combustible y las proyecciones de despacho para los próximos días.

“Llegamos acompañados por el equipo técnico de YPFB para verificar de manera transparente cuánto combustible están recibiendo por semana y cuánto se les asignará en la siguiente programación”, explicó el ministro.