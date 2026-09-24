‘Mamén’ Saavedra reconoce el golpe económico y reivindica a Expocruz como símbolo de Santa Cruz

La incertidumbre económica fue uno de los ejes del discurso del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, durante la inauguración de Expocruz 2026. El burgomaestre reconoció que las familias, empresarios, productores, emprendedores y trabajadores enfrentan dificultades para sostener sus ingresos, negocios y fuentes de empleo, pero sostuvo que Santa Cruz tiene la capacidad de enfrentar el escenario adverso.

“Esa es nuestra realidad, no la podemos negar, pero tampoco nos podemos rendir ante ella”, afirmó Saavedra durante su intervención.

El alcalde cruceño utilizó la propia historia de Expocruz como punto de partida para reivindicar la capacidad productiva de la región. Recordó que asiste a la feria desde hace aproximadamente 45 años, primero como niño acompañado por su familia y posteriormente como joven y trabajador.

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“Nosotros fuimos creciendo, Expocruz también fue creciendo. La feria crecía y Santa Cruz crecía”, señaló.

Para Saavedra, la feria dejó de ser únicamente un espacio de exposición y se convirtió en parte de la historia económica y social de Santa Cruz, al reunir a quienes producen, invierten, generan empleos y buscan oportunidades.

Una feria en medio de un escenario complejo

El discurso del alcalde tuvo como uno de sus principales componentes el reconocimiento de las dificultades económicas que atraviesa la población.

“Hay incertidumbre, hay preocupación. Hay familias que sienten que la plata no alcanza como antes”, afirmó.

También incluyó en ese diagnóstico a empresarios, productores, emprendedores y trabajadores, sectores que, según señaló, deben realizar mayores esfuerzos para sostener sus hogares, negocios y fuentes laborales.

Ante este escenario, Saavedra apeló a la experiencia histórica de Santa Cruz para sostener que la región ya atravesó otros períodos de dificultades y que la respuesta fue fortalecer el trabajo y la organización.

“A Santa Cruz ya le ha tocado pasar antes momentos difíciles y muchísimas veces. Y cada vez que llegaban esas situaciones, esos momentos complicados, actuamos de la misma manera: trabajando más, uniéndonos más y creyendo más en nosotros mismos”, manifestó.

El alcalde recordó además a las generaciones anteriores que participaron en la construcción de instituciones, cooperativas y organizaciones empresariales de la región. Según su relato, ese proceso se produjo en un contexto de menores recursos y con escaso apoyo externo.

“Nadie iba a hacer por nosotros lo que nosotros mismos no fuéramos capaces de hacer”, sostuvo.

De la economía a los problemas de la ciudad

Saavedra trasladó esa idea de esfuerzo colectivo hacia los desafíos actuales de Santa Cruz de la Sierra. En la parte más política de su intervención, identificó la corrupción, la inseguridad, el abandono y la inoperancia como problemas que la actual generación debe enfrentar.

“Liberar a nuestra ciudad de la corrupción, de la inseguridad, del abandono, de la inoperancia. Esa es nuestra batalla y les aseguro que la vamos a ganar”, afirmó.

El alcalde también destacó el crecimiento alcanzado por Santa Cruz y atribuyó ese proceso al esfuerzo acumulado de varias generaciones.

“Hace 216 años, hubo hombres y mujeres que soñaron con una tierra libre. Hoy nuestra generación tiene otros desafíos”, expresó.

Saavedra sostuvo que, pese a las dificultades económicas y políticas, existe un elemento que no puede ser afectado: la capacidad de los cruceños para trabajar, producir y emprender.

“Mientras haya un cruceño dispuesto a levantarse temprano, a trabajar, a producir, a emprender, a darle la mano al que lo necesita y abrir las puertas a los que llegan, Santa Cruz va a seguir avanzando”, afirmó.

El burgomaestre cerró su discurso reivindicando el crecimiento regional como resultado de un esfuerzo colectivo y planteó la construcción de una “nueva gran Santa Cruz” sobre la base del trabajo, la honestidad, la unidad y la esperanza.

“A Santa Cruz nadie le regaló su grandeza, la construimos entre todos”, concluyó