Mujeres de Bolivia y la región debaten el futuro de la minería

La experiencia de mujeres que ocupan espacios técnicos, gremiales, legislativos y de gestión pública llegará este 1 de octubre al 4.º Foro Multisectorial “Minería con Igualdad”.

El encuentro reunirá a representantes de Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador para debatir sobre el papel de las mujeres en la industria minera.

El foro pondrá en una misma mesa distintas experiencias de profesionales que han desarrollado su trayectoria en una actividad históricamente vinculada a una mayor presencia masculina.

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«El intercambio permitirá abordar los avances alcanzados y las dificultades que todavía enfrentan las mujeres para acceder a espacios técnicos, de liderazgo y de toma de decisiones», señalan los organizadores.

Mujeres

Desde Chile participará Nathalie Rimmelin, presidenta de la Red de Ingenieras en Minas, quien expondrá la experiencia de las profesionales que han ganado espacio en áreas técnicas y de liderazgo de la industria minera chilena.

Lina Beatriz Franco, geóloga, especialista en políticas públicas y presidenta saliente de la Agremiación Nacional de Minería, representa a Colombia. Su participación incorporará al debate la mirada técnica y gremial, además de su experiencia en políticas públicas.

También llegará desde Ecuador Rebeca Illescas, exministra de Minas, quien aportará al encuentro su experiencia desde la gestión pública y los espacios de decisión vinculados con el desarrollo minero.

Por Bolivia participará Ana María Araníbar, representante de Women in Mining Bolivia (WIM Bolivia), organización que impulsa la participación y el liderazgo femenino en la industria.

La perspectiva legislativa estará a cargo de Cecilia Requena, diputada nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional, mientras que Ivar Villarroel, asesor técnico en equidad de género, contribuirá al análisis sobre las condiciones necesarias para ampliar las oportunidades de participación y desarrollo profesional.

Experiencias

El foro abordará la participación femenina desde diferentes ámbitos: ingeniería, geología, políticas públicas, gestión gubernamental, representación legislativa, liderazgo gremial y equidad de género.

La discusión también buscará mostrar el aporte que las mujeres ya realizan en la actividad minera, tanto en las áreas técnicas y operativas como en la gestión empresarial, las políticas públicas, la sostenibilidad y la relación con las comunidades.

«Uno de los principales valores del Foro será la diversidad de las trayectorias de sus participantes: ingeniería de minas, geología, políticas públicas, gestión gubernamental, representación legislativa, liderazgo de organizaciones de mujeres y equidad de género confluirán en una misma conversación», acotan.

El encuentro tendrá además un componente dirigido a las nuevas generaciones. Estudiantes universitarias, entre ellas jóvenes vinculadas a universidades de Oruro y Potosí, tendrán la oportunidad de conocer las experiencias de profesionales que construyeron sus carreras dentro del sector.

La organización plantea que este intercambio permita a las estudiantes identificar oportunidades profesionales y conocer referentes femeninos que desarrollaron sus carreras en distintas áreas de la minería.

Futuro

El 4.º Foro Multisectorial “Minería con Igualdad” es organizado por Women in Mining Bolivia (WIM Bolivia) y NPM Minerales S.A. y busca generar un espacio de diálogo sobre los cambios que atraviesa la industria y el papel que pueden desempeñar las mujeres en su desarrollo.

Más que concentrar la discusión únicamente en la inclusión, el encuentro propone poner en debate las experiencias concretas de mujeres que ya participan en la transformación del sector y acercarlas a las futuras profesionales de la minería.

La cita reunirá así a representantes de cuatro países para compartir experiencias, identificar desafíos y discutir nuevas oportunidades para una mayor participación femenina en una industria clave para las economías de la región.