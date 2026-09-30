Verifican actividades de minería ilegal a gran escala en Potosí tras la denuncia del concesionario del área

En la zona encontraron compresoras de aire, generadores de energía eléctrica y un campamento con viviendas.

eju.tv

Una operación de minería ilegal a gran escala fue identificada en el área minera Jorge, ubicada entre los municipios de Caiza D y Potosí, donde se encontraron compresoras de aire, generadores de energía eléctrica y un campamento con viviendas.

El operativo se ejecutó tras la denuncia presentada por el representante legal de la empresa Pioneer Mining Inc., titular del área minera, de acuerdo con un informe de la Dirección Departamental de Potosí de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

Las labores de fiscalización fueron el pasado 29 de septiembre con el apoyo de un contingente policial, debido a las condiciones de alta conflictividad social registradas en la zona.

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«Este respaldo permitió precautelar la integridad del personal durante el operativo y avanzar hasta el centro de las operaciones identificadas, donde se realizó la verificación de las actividades e infraestructura existentes», señala un comunicado oficial de la institución.

Tras constatarse las actividades ilícitas, se procedió al decomiso y retiro de una compresora de aire y un generador de energía eléctrica.

El documento establece que las características de las labores halladas corresponden a un trabajo ejecutado de manera continua. «Dichas actividades presentan rasgos propios de una explotación minera desarrollada de forma constante durante un periodo prolongado», refiere el informe, apoyado en la magnitud de las excavaciones, la infraestructura levantada y el estado de los frentes de trabajo.