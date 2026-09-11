No hay otro documento: Ministro de Economía dice que el acuerdo con el FMI ya es público

Desde la oposición, el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, dijo que lo que difundió por el Gobierno es un anexo y no el acuerdo completo, tema al que hizo referencia la autoridad de Economía.
Fuente: Unitel
El ministro de Economía, Christian Morales, señaló que el documento difundido por el Gobierno corresponde al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y descartó que exista otro documento pendiente de publicación.
La aclaración de la autoridad surge después de que el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionara que lo presentado sea solo un anexo y reclamara conocer el acuerdo completo y en detalles
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“En realidad, ese es el acuerdo, no hay un tema de que firmas un contrato como se estiliza con otros multilaterales”, sostuvo la autoridad de Economía en entrevista con UNITEL.
Morales explicó que el entendimiento fue alcanzado en el ámbito técnico con el FMI y que el documento ya fue presentado a la Asamblea Legislativa, además de estar disponible para descarga en los canales oficiales del Ministerio de Economía.
Más temprano, el líder de Libre pidió transparencia sobre las condiciones del entendimiento con el organismo internacional, considerando que hay compromisos de políticas públicas de por medio.
“Pedimos transparencia, que publique en absolutamente todo lo que son las condiciones. Si en el Fondo Monetario decenas de funcionarios extranjeros conocen los compromisos de política pública, aquí también se debe conocer”, señaló. “Hemos visto la publicación de un anexo esta mañana. Anexo, muestren el acuerdo, muestren todo”, reclamó.
Quiroga se refirió al papel que debe cumplir la Asamblea en cuanto a la responsabilidad de tratar y discutir el acuerdo, por lo que es clave conocer para qué fines y a cambio de qué compromisos se dio el pacto con el FMI.