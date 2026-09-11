No hay otro documento: Ministro de Economía dice que el acuerdo con el FMI ya es público

Desde la oposición, el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, dijo que lo que difundió por el Gobierno es un anexo y no el acuerdo completo, tema al que hizo referencia la autoridad de Economía.

Fuente: Unitel

El ministro de Economía, Christian Morales, señaló que el documento difundido por el Gobierno corresponde al acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y descartó que exista otro documento pendiente de publicación. La aclaración de la autoridad surge después de que el líder de Libre, Jorge Tuto Quiroga, cuestionara que lo presentado sea solo un anexo y reclamara conocer el acuerdo completo y en detalles => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “En realidad, ese es el acuerdo, no hay un tema de que firmas un contrato como se estiliza con otros multilaterales”, sostuvo la autoridad de Economía en entrevista con UNITEL.