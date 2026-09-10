Ocho gobernaciones consolidan una postura unificada para la implementación de la Agenda 50/50

Durante la reunión se analizó la propuesta de Reversión de la Condicionalidad sobre los Recursos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, planteada por Tarija, además de mecanismos técnicos, financieros y legales.

Los equipos técnicos de ocho gobernaciones del país sostuvieron una reunión para trabajar en una posición conjunta sobre la Agenda 50/50 y avanzar en propuestas que permitan fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos departamentales.

Durante la reunión se analizó la propuesta de Reversión de la Condicionalidad sobre los Recursos de los Gobiernos Autónomos Departamentales, planteada por Tarija, además de mecanismos técnicos, financieros y legales vinculados con la autonomía departamental.

Como resultado, los representantes técnicos suscribieron un Acta de Conclusiones, en la que establecieron el 24 de septiembre como plazo para que las Máximas Autoridades Ejecutivas de cada departamento se pronuncien sobre los acuerdos alcanzados.

Desde la Gobernación de Santa Cruz se destacó la consolidación de una postura técnica y legal unificada para la implementación de la Agenda 50/50.

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Entre las conclusiones acordadas sobresalen los siguientes puntos: la transferencia del 15% de Coparticipación Tributaria; la liberación de las gobernaciones del financiamiento de cargas centrales (Bono de Vacunación, Prediarios y Títulos de Bachiller); la activación del Programa de Readecuación Financiera (PRFT); la devolución del 12% del IDH; y la conformación de un equipo interdepartamental para hacer seguimiento a estos temas ante el Gobierno y reglamentar el Decreto Supremo N° 5686.