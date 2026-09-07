Paz cuestiona la politización del dolor tras tragedia en Viacha

El presidente Rodrigo Paz cuestionó la utilización política de la tragedia registrada en Viacha y pidió evitar que el dolor de las familias afectadas sea convertido en un instrumento de confrontación.

El mandatario hizo referencia al siniestro ocurrido en el Regimiento de Artillería Mecanizada 2 “Libertador Simón Bolívar”, donde el número de víctimas llegó a nueve fallecidos y más de 80 heridos, según el reporte citado durante el acto.

Paz relató el encuentro que sostuvo con familiares de las víctimas durante su visita a Viacha. Entre ellos mencionó a una madre soltera que todavía buscaba a su hijo entre las personas no localizadas.

“Soy madre soltera, mi hijo era lo único que tenía, y lo único que quiero es recuperarlo, enterrarlo, llorar por él y volver a empezar”, contó Paz, al reproducir las palabras de la mujer.

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El Presidente dijo que el testimonio lo impresionó porque, pese al dolor provocado por la pérdida, la mujer expresó su voluntad de continuar adelante.

“Desgraciadamente, especialmente en Bolivia, todo lo politizan, todo lo quieren volver político y de lo político hacer daño”, cuestionó.

Paz sostuvo que la respuesta ante una tragedia debe estar marcada por la solidaridad y no por el odio. Consideró que las familias afectadas necesitan apoyo para enfrentar las consecuencias del hecho.

“La mejor forma de volver a pararse es con amor, la mejor forma de volverse a parar es con la verdad”, afirmó.

El mandatario también relacionó su reflexión con la necesidad de construir una sociedad menos confrontada y con instituciones capaces de responder ante situaciones de emergencia.

La tragedia de Viacha ocurrió tras dos explosiones registradas en instalaciones militares. El hecho dejó víctimas entre efectivos y personas afectadas en el entorno del cuartel.

Paz aseguró que el Estado debe acompañar a las familias y esclarecer lo ocurrido. En paralelo, las autoridades llevan adelante las investigaciones para establecer las causas de las explosiones.

El Presidente insistió en que el país atraviesa un momento que exige unidad y pidió que el dolor de las víctimas no sea utilizado para profundizar las divisiones políticas.

“Todo lo quieren volver político y de lo político hacer daño”, reiteró, al reclamar una respuesta centrada en las personas afectadas.