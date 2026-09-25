La afluencia de pasajeros cayó en un 50 % en la terminal de La Paz; el pasaje a Santa Cruz llega a Bs 450

El mercado de los viajes interdepartamentales siente los efectos del «dieselazo». El envío de encomiendas sube hasta en un 30 % y la ATT habilitó un mecanismo para reclamar cobros excesivos.

Foto de archivo de la terminal de buses de La Paz.

Fuente: Brújula Digital

El transporte interdepartamental mantiene tarifas por encima de los niveles habituales y las empresas de encomiendas aplican incrementos de hasta 30%. La subida de precios se registra este 25 de septiembre en la Terminal de Buses de La Paz, mientras la afluencia de pasajeros cayó más del 50% y la ATT habilitó un mecanismo para reclamar cobros excesivos.

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“La tarifa a Cochabamba y Santa Cruz subió de 2,50 a 3,50 bolivianos por kilo”, reportó la empresa de transporte de encomiendas Rexbol sobre el incremento al servicio que presta. Además, los documentos y sobres tienen tarifas de entre Bs 25 y Bs 30.

El incremento se produce después de que el gobierno eliminó la subvención al diésel, medida que elevó los costos del transporte y generó ajustes en las tarifas de los servicios vinculados al traslado de pasajeros y carga.

En el servicio de encomiendas, Transcopacabana S.A. cobra entre Bs 20 y Bs 25 por documentos y sobres, mientras que las cajas tienen un costo de entre Bs 25 y Bs 30, dependiendo del peso. La tarifa por kilo pasó de Bs 3 a Bs 3,50, lo que representa un incremento del 20%.

En tanto, Quirquincho establece sus precios según el tamaño y la forma de la encomienda, y no por peso. En esta empresa, el incremento general oscila entre 20% y 30%, por lo que un envío que antes costaba alrededor de Bs 20 ahora puede llegar a Bs 25 o Bs 30. Las empresas señalaron que buscan contener las tarifas debido a la reducción de las ventas y de la demanda.

En los pasajes interdepartamentales, los precios se encuentran más estabilizados respecto a los incrementos registrados el lunes y martes. Sin embargo, la cantidad de usuarios cayó en más del 50%, según el reporte recogido en la terminal.

La empresa El Dorado oferta un pasaje a Cochabamba en Bs 150, el boleto a Santa Cruz cuesta Bs 350 y, debido a la baja afluencia, la empresa redujo sus frecuencias a solo dos buses diarios.

Cosmos mantiene en Bs 160 el pasaje a Cochabamba, mientras que el servicio a Santa Cruz tiene un costo de Bs 320. Para Sucre, las tarifas oscilan entre Bs 250 y Bs 300. La empresa también reportó una reducción superior al 50% en la cantidad de pasajeros.

Bus Imperial mantiene el pasaje a Oruro en Bs 80. Por su parte, Transcopacabana MEM reporta tarifas de Bs 200 para Cochabamba y Bs 450 para Santa Cruz.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) realiza controles para verificar el cumplimiento de las tarifas reguladas y las salidas normales desde la terminal. La entidad confirmó que los cobros por encima de las tarifas autorizadas se concentran principalmente en la ruta hacia Santa Cruz.

Ante los cobros excesivos, la ATT estableció un mecanismo de devolución. El pasajero debe pagar el monto solicitado por la empresa y posteriormente presentar su reclamo en las oficinas de la ATT instaladas en la terminal para solicitar el reembolso de la diferencia cobrada por encima de la tarifa correspondiente.

La entidad anunció además que publicará nuevos precios de referencia a partir del lunes.

Entre los pasajeros, la incertidumbre por posibles paros y bloqueos también está modificando las decisiones de viaje. María, quien tenía como destino Cochabamba, consiguió un pasaje al precio habitual y decidió viajar de inmediato ante el temor de que comiencen medidas de presión y se interrumpa el tránsito por las carreteras.

Ariana, otra ciudadana que viaja junto a su familia a Santa Cruz, pagó Bs 450 por cada pasaje, monto que consideró excesivo. La familia decidió adelantar su retorno debido al anuncio de posibles paros y redujo los días que tenía previsto permanecer en La Paz.

La pasajera además señaló que desconocía el mecanismo de devolución habilitado por la ATT y expresó dudas sobre la posibilidad de recuperar el monto cobrado por encima de la tarifa regulada.

BD/LE