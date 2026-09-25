En provincias de La Paz reportan encarecimiento de la garrafa de GLP por el nuevo precio del diésel

Pobladores de Apolo, Chulumani y La Asunta temen que el precio de las garrafas de GLP siga aumentando por el mayor costo del traslado desde la ciudad hacia las provincias.

Planta engarrafadora. Foto: Archivo

Fuente: Unitel

Tras la eliminación de la subvención al diésel, pobladores de las provincias de La Paz alertan que el precio de la garrafa de GLP ya subió y temen un nuevo incremento a causa del carburante.

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Un poblador del municipio paceño de Apolo indicó que las garrafas de GLP para cocinar ya llegaron con un incremento de precio.

“El precio estaba en 40 bolivianos y ayer (jueves) ha llegado un camión y querían vender a 70 bolivianos. En el campo por lo menos usamos leña, pero en el campo no es así”, dijo el poblador.

Entre tanto, una pobladora del municipio de Chulumani advirtió que, debido al nuevo precio del diésel, el combustible para los hogares podría sufrir un incremento.

“El gas llega a 35 bolivianos (la garrafa de GLP), pero con esta subida del diésel seguro va a incrementar. En el mercado negro está entre los 50 y 60 bolivianos”, señaló.

Mientras que en el municipio de La Asunta, antes de la eliminación de la subvención, la garrafa de GLP ya registraba un incremento, situación que una pobladora atribuyó a la distancia y las dificultades del camino.

“En el sector Asunta es más caro. En el mercado negro está entre 100 y 120 bolivianos la garrafa (de GLP). Es por el camino que es más peligroso”, dijo.