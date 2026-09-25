El programa PATRIA financiará la conversión del transporte público a GNV y electricidad

El programa está dirigido exclusivamente a los choferes del transporte público, para mitigar efecto de la subida del precio del diésel

eju.tv

El programa PATRIA de renovación del parque automotor del transporte público tiene como eje central financiar la compra de vehículos a Gas Natural Vehicular (GNV) y a energía eléctrica, para iniciar la transición de la matriz energética en el país, explicó el portavoz presidencial José Luis Gálvez.

«La clave es migrar de una matriz energética dependiente del diésel hacia otro insumo, principalmente el Gas Natural Vehicular, aunque debemos impulsar una diversificación progresiva. No solo se trata de sustituir por gas, sino de diversificar la matriz en su conjunto», señaló.

A través del Decreto Supremo 5726, el Gobierno creó el programa PATRIA para financiar a los conductores del transporte público en la adquisición de nuevos motorizados. Los choferes amortizarán el crédito de forma automática cada vez que carguen combustible.

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«El Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA se ejecutará mediante el Sistema Informático de Financiamiento Integrado por Consumo de Combustibles (SIFICC), interconectado a las estaciones de servicio a través del sistema B-SISA. La integración de ambos mecanismos permitirá controlar y gestionar el cobro del financiamiento otorgado a los beneficiarios, conforme a la reglamentación correspondiente», establece el parágrafo III del artículo 3 de la norma.

Gálvez destacó que la medida es integral, pues no solo financiará la compra de nuevas unidades, sino que agilizará los procesos de conversión técnica de vehículos, en particular de diésel a GNV.

El programa PATRIA busca mitigar los impactos del retiro de la subvención al diésel y la fijación de su precio inicial en Bs 17,95 por litro, que variará periódicamente en función de la cotización internacional del petróleo.

«Este Decreto Supremo 5726 constituye una herramienta legal específica para que los transportistas sustituyan el consumo de diésel por alternativas más sostenibles», afirmó Gálvez en entrevista con la Red Uno.

Una resolución precisará con mayor detalle esta iniciativa.