Reportan la colisión de una flota y un camión en la ruta Puerto Quijarro-Santa Cruz

Equipos de emergencia trabajan en la zona para esclarecer las causas del accidente y cuantificar oficialmente la cantidad de afectados.

Fuente: ABI

Una flota y un camión colisionaron la noche de este viernes en el tramo Pozo del Tigre-Tunas, en la carretera bioceánica del municipio de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz.

Los reportes preliminares señalan que la flota, que realizaba el trayecto desde Puerto Quijarro hacia la ciudad de Santa Cruz, habría sido la protagonista del accidente de tránsito.

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En el hecho, se informó sobre la existencia de personas heridas y fallecidas, aunque todavía no se cuantificó la cantidad. Pobladores del lugar acudieron para socorrer a las víctimas.

Equipos de emergencia trabajan en la zona para esclarecer las causas del accidente y cuantificar oficialmente la cantidad de afectados.