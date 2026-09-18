Paz anuncia que inició el trámite para la designación del nuevo presidente de la Aduana a partir de ternas del Legislativo

El presidente Rodrigo Paz anunció que de esta forma empezará el proceso de institucionalización de las diferentes entidades del Estado

eju.tv

La Aduana Nacional será una de las primeras entidades del Estado en ser institucionalizada con la designación de su presidente ejecutivo a partir de una terna aprobada en el Legislativo. El presidente Rodrigo Paz informó que ya remitió la solicitud correspondiente a la Asamblea Legislativa.

«Ya hemos enviado la carta para la institucionalización de la Aduana hace cuatro semanas, con el fin de que se institucionalice por meritocracia y sea de verdad una entidad al servicio del pueblo boliviano», explicó el mandatario.

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Hasta la fecha, los máximos ejecutivos de esta institución han ejercido el cargo de forma interina. Recientemente se conoció el alejamiento de Alberto Soto de la Vía y la posesión de Álvaro Fernando Arias en su reemplazo.

De acuerdo con la Ley General de Aduanas, el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional será designado por el Presidente del Estado de una terna aprobada por dos tercios de votos de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. Su gestión se extenderá por un periodo de cinco años.

Durante la inauguración de la Fexpocruz, Paz destacó que esta acción constituye el primer paso en el proceso de institucionalización de las diferentes entidades públicas del país.

«Así iremos enviando solicitudes al Legislativo para institucionalizar otras instancias del Estado, de manera que las designaciones se realicen como corresponde, a través del Parlamento», anunció.