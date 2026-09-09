Se incendia ferry en Filipinas: 5 muertos y 87 desaparecidos

El barco, que zarpó de Manila con 134 pasajeros y tripulantes, tomó fuego cerca de las costas de la turística Palawan (occidente).

Al menos cinco personas murieron y 87 están desaparecidas tras un incendio cerca de una zona turística en la provincia de Palawan, en el oeste de Filipinas, informó la guardia costera el jueves (10.09.2026).

El incendio estalló la noche del miércoles en el ferry M/V June Aster cerca de la costa de Palawán, según la guardia costera.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Datos del servicio de monitoreo naval MarineTraffic indican que el ferry partió de la capital Manila.

Pescadores filipinos ayudan a los sobrevivientes tras el incendio de un transbordador frente a la zona turistica de Palawan, el 9 de septiembre de 2026. Imagen: Philippine Coast Guard/AFP

«Con base en datos que tenemos de los rescatados (42) y los fallecidos (cinco), aún hay 87 personas desaparecidas», indicó la capitana de la guardia costera Noemi Cayabyab a una radio local.

Agregó que el manifiesto del barco tiene registrados a 134 pasajeros y tripulantes.

«Solo para aclarar, estos son datos vivos y podrían cambiar con las operaciones de búsqueda y rescate en marcha», señaló.

gs (afp, GMA News)