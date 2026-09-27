Se levanta el bloqueo en la ruta Sucre-Potosí y se normalizan las salidas desde la terminal de buses

Tránsito autorizó los viajes tras confirmarse que la vía está expedita. Las empresas mantienen sus salidas, aunque reportan una baja afluencia de pasajeros debido a la incertidumbre generada por el bloqueo.

Charles Muñoz Flores

Levantan bloqueo en la carretera Sucre-Potosí. FOTO: RED UNO.

Fuente: Red UNO

Las salidas de buses hacia Sucre y Potosí se reanudaron luego del levantamiento del bloqueo registrado en la carretera Sucre-Potosí, a la altura de Betanzos.

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Desde la terminal de buses, una trabajadora de una empresa de transporte informó que Tránsito autorizó los viajes tras recibir el reporte de que la carretera se encuentra expedita.

“De La Paz hacia Sucre por el momento está expedito. Hace unas cuantas horas había un pequeño bloqueo, pero no era tan contundente. Ahora ya nos han informado que está expedito el camino”, explicó.

Según indicó, las empresas reciben instrucciones de Tránsito cuando existen bloqueos que impiden circular por las carreteras. En esos casos, los viajes son suspendidos hasta que existan condiciones para retomarlos.

Pese a la habilitación de las rutas, se observa una reducida cantidad de pasajeros en la terminal. La trabajadora señaló que la situación podría estar relacionada con la incertidumbre generada por los reportes del bloqueo.

“Tal vez por la información que han dado puede ser que no quieren venir. Tienen miedo los clientes, pero están saliendo con total normalidad”, manifestó.

En cuanto al costo de los pasajes hacia Sucre, las tarifas oscilan aproximadamente entre Bs 100 y Bs 250, dependiendo del tipo de servicio contratado.

Las empresas permanecen atentas a los reportes sobre el estado de las carreteras ante cualquier nueva interrupción que pueda afectar los viajes.

Fuente: Red UNO