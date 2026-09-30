Senasir confirma el calendario de pagos de octubre para los beneficiarios

La entidad habilita distintos puntos de pago e inicia el despliegue a domicilio a nivel departamental y nacional en los primeros días del próximo mes.
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) presentó de manera oficial el cronograma de pago de rentas para el mes de octubre, correspondiente al periodo de septiembre. Las autoridades recordaron a los beneficiarios tomar en cuenta las fechas fijadas para realizar sus cobros.
A partir del 1 de octubre estará disponible el abono en cuenta, al igual que la atención en puntos de pago y ventanillas del Banco Unión. Esta primera jornada permitirá el acceso inmediato a los fondos a través del sistema financiero autorizado.
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Despliegue del servicio a domicilio
Por otro lado, la modalidad de pago a domicilio comenzará a ejecutarse el 2 de octubre para las ciudades de La Paz y El Alto. Finalmente, la atención domiciliaria se extenderá progresivamente al resto del país a partir del 5 de octubre.