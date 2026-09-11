Tarija: aún no hay fecha para reactivar obras del Oncológico

Los trabajos se paralizaron en junio, debido a que está pendiente que el Ministerio de Salud entregue las especificaciones técnicas del acelerador lineal que se va a instalar. A partir de esos datos recién se podrá dimensionar el tamaño del búnker y construirlo.

Parte de la infraestructura del Hospital Oncológico.

Fuente: El País de Tarija

Tras más de dos meses de paralización de las obras del Hospital Oncológico, este viernes el viceministro de Salud y Deportes, Roberto Bustamante, declaró que no se puede adelantar una fecha para la reactivación de los trabajos porque aún están por definirse las características del acelerador lineal que se va a adquirir, de eso dependerán las especificaciones del búnker que se debe construir.

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De acuerdo con estimaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija (GADT), una vez que se retomen los trabajos, estos tomarán seis meses.

Paralización

Los trabajos se paralizaron en junio, debido a que está pendiente que el Ministerio de Salud entregue las especificaciones técnicas del acelerador lineal que se va a instalar. A partir de esos datos recién se podrá dimensionar el tamaño del búnker y construirlo.

El viceministro de Salud y Deportes evitó dar una fecha para que llegue esa información. Aún no se definió qué equipo se va a comprar. Sin embargo, indicó que ya se programaron reuniones con las autoridades del Servicio Departamental de Salud (SEDES), la Secretaría Departamental de Obras Públicas y la de Desarrollo Humano.

“Hasta que no se defina las características del acelerador y del búnker, nos encontramos en un punto de paralización. Se va a ir avanzando en otros trabajos, pero es fundamental esa definición porque va casada con el proceso de construcción de la infraestructura (…) Dar una fecha sería irresponsable. Esperamos que podamos avanzar en las próximas semanas”, dijo.

Bustamante apuntó que ya se cumplió con otros pendientes, como el pago de planillas. Añadió que además de la construcción se debe planificar la capacitación del personal que será en el exterior y la adquisición del resto del equipamiento.