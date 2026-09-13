Triunfo vital: FC Universitario derrota a Independiente y respira en la lucha por el descenso

Fuente: Unitel

FC Universitario logró este domingo un triunfo vital para soñar con alejarse de la zona del descenso. El cuadro cochabambino le ganó a Independiente por 3-1, por la jornada 19 del torneo boliviano, en el estadio Félix Capriles.

Tras la salida del entrenador argentino Marcelo Straccia, el elenco de la ‘U’ estaba con la incertidumbre de cómo afrontar el duelo ante el conjunto capitalino. Al final, se hizo cargo Adrián Barral y obtuvo tres puntos importantes.

Los goles llegaron por intermedio de Hernán Rodríguez, de penal (44’), Joel Calicho (48’) y Guilder Cuéllar (90’). Se puso en ventaja la visita con el tanto en contra de Calicho (12’).

FC Universitario, gracias al triunfo, se ubica en la casilla 13 con 17 unidades, mientras que Independiente se quedó en el décimo lugar con 25 puntos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas