Un gol polémico le da la victoria a Tomayapo sobre Real Oruro

David Robles convirtió el 2 a 1 a los 93 minutos, pero el tanto fue convalidado recién a los 102’. La jugada comenzó en un servicio de esquina. La visita reclamó al considerar que había dos balones en la cancha.

Tomayapo y Real Oruro jugaron en el estadio IV Centenario de Tarija. Foto: Frecuencia Deportiva Santa Cruz

Fuente: Brújula Digital|Premium

Tomayapo derrotó a Real Oruro por 2 a 1. El gol de la victoria generó toda una polémica en la adición del partido disputado este domingo en el estadio IV Centenario de Tarija, en el cierre de la quinta jornada de la Copa Bolivia de la División Profesional.

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El tanto fue conseguido por David Robles a los 93 minutos, una definición dentro del área después de recibir un centro de Marvin Bejarano.

Pero el árbitro Miguel Balboa lo convalidó recién a los 102 minutos, tras idas y vueltas que dio el VAR para tomar una decisión.

La jugada comenzó con un córner cobrado desde el área de esquina derecho. El problema fue que otro integrante de Tomayapo se aprestaba a hacer el lanzamiento desde el izquierdo, donde acomodó otra pelota, pero sin accionarla la dejó ahí al ver que sus compañeros ya habían movido en el otro lado.

Luego del gol, la gente de Real Oruro hizo el reclamo correspondiente al considerar que había dos balones en la cancha, entonces la situación fue revisada en el VAR.

Recibiendo indicaciones desde la cabina, primero el árbitro Balboa ordenó que el tiro de esquina debía repetirse; pero después, ante nueva instrucción que le llegó del VAR, cambió su postura y convalidó el gol ante el reclamo de los jugadores visitantes.

Tomayapo comenzó ganando desde los 5 minutos con un gol de Francisco Nouet al definir una muy buena jugada colectiva de sus compañeros.

Real Oruro consiguió el empate a los 34’. Denis Pinto solo tuvo que empujar el balón adentro luego de un centro en contragolpe desde la derecha.

En el segundo tiempo hubo incidente duro a los 59 minutos por una lesión que sufrió el golero visitante Alex Arancibia, quien después de dar un rebote se lanzó a bloquear la pelota ante la arremetida de Alejandro Cervantes.

El arquero de Real Oruro sufrió una fractura expuesta en la mano derecha y de inmediato fue trasladado a un centro médico para ser intervenido quirúrgicamente.

Con este partido fue completada la quinta fecha y Tomayapo subió al segundo lugar del Grupo B con 9 puntos. La zona está liderada por Nacional, con 10. Always Ready va tercero (6), mientras que Real Oruro (3) continúa en el último lugar.

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