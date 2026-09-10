Víctimas de 2019 denuncian exclusión del debate sobre el proyecto de restitución de derechos a militares y policías

La norma que ahora debe ser tratada en la Cámara Alta, según los legisladores, busca reparar derechos constitucionales, civiles, económicos, laborales y profesionales de uniformados afectados por procesos, sanciones o medidas disciplinarias vinculadas con los acontecimientos políticos de 2019.

Fuente: video Vos TV

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Las víctimas de los hechos de 2019 denunciaron este jueves que fueron excluidas del debate sobre el proyecto de Ley de restitución de derechos a militares y policías, que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados.

“El compromiso de la señora Catherine Pinto (diputada) era que iba a ser socializado con todas las organizaciones sociales y solo socializaron con militares y policías, eso es grave, no nos convocaron”, manifestó el representante de las víctimas David Inca.

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La norma que ahora debe ser tratada en la Cámara Alta, según los legisladores, busca reparar derechos constitucionales, civiles, económicos, laborales y profesionales de uniformados afectados por procesos, sanciones o medidas disciplinarias vinculadas con los acontecimientos políticos de 2019.

En 2019, Bolivia vivió una aguda crisis política y social que culminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales tras unas elecciones cuestionadas y denuncias de fraude electoral.

Posteriormente, en el periodo de Gobierno de Jeanine Añez se desataron protestas que fueron contenidas con violencia, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, además, estableció que hubo vulneración a los derechos humanos.

Inca explicó que se tienen víctimas del día 11 de noviembre, heridos de bala, tres fallecidos en la zona Sur, todo como resultado de la intervención policial.

“Lamentablemente no habla esta ley de las víctimas que ha dejado el amotinamiento, eso es lo grave, vamos a presentar una queja ante la Cámara de Senadores y ya mandamos una queja ante la CIDH”, manifestó el representante de las víctimas David Inca.