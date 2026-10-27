Avioneta procedente de Bolivia es incendiada en Brasil y su piloto muere tras enfrentamiento con la Policía

La avioneta fue interceptada por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en el estado de Mato Grosso, tras la intervención de aviones de combate A-29 Super Tucano y una aeronave de vigilancia por radar E-99

eju.tv /Fuente: El Deber

Una avioneta procedente de Bolivia fue interceptada e incendiada en una zona rural del estado brasileño de Mato Grosso. Su piloto murió tras un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, luego de escapar hacia una zona boscosa para evitar ser detenido.

El incidente ocurrió en el municipio de Juara, a unos 650 kilómetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Según la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), la aeronave realizaba vuelos irregulares y no contaba con un plan de vuelo.

De acuerdo con los reportes oficiales, durante la operación de interceptación, el piloto aterrizó de emergencia en una pista clandestina situada en la región de Fazenda Monte Azul, a unos 80 kilómetros del área urbana de Juara. Posteriormente, incendió la avioneta y escapó hacia el bosque.

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El Grupo Especial de Fronteras (Gefron) informó que el piloto fue localizado durante la madrugada del sábado, escondido en una zona boscosa. Según el reporte policial, el hombre se resistió al acercamiento de los agentes y murió después de recibir atención médica. Hasta la última actualización de los informes, su identidad no había sido revelada.

Operativo aéreo

La interceptación fue ejecutada mediante una operación coordinada por el Comando de Operaciones Aeroespaciales (COMAE), con participación de la Policía Federal brasileña, según informó el medio Globo.

En el operativo se utilizaron aviones de combate A-29 Super Tucano y una aeronave de vigilancia por radar E-99, destinada a detectar movimientos aéreos sospechosos.

Las fuerzas de seguridad investigan el caso ante la sospecha de un posible vínculo con el tráfico de drogas. Sin embargo, la información difundida hasta el momento no confirma que se hayan encontrado sustancias controladas en la aeronave.

La avioneta quedó completamente destruida por el fuego, mientras las autoridades brasileñas continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del vuelo y establecer posibles responsabilidades.