Carlos Spencer compromete la investigación a todos los jueces con faltas disciplinarias

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, estima que los informes estén cerrados en breve tiempo. Busca recuperar la confianza de la población en el sistema judicial

eju.tv/Fuente:El Deber

«Todos los jueces que estén involucrados con faltas disciplinarias, el Consejo de la Magistratura determinará el grado de sus responsabilidad». El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, participó del programa ON – Otra Noche con Sissi, que se emite por EL DEBER, y repasó el trabajo que está realizando para recuperar la confianza en el sistema judicial. Durante la entrevista, aludió a los jueces que han sido involucrados en las listas por parte del departamento de Estado de Estados Unidos.

«Nosotros determinamos, a través de estos levantamientos técnicos, las faltas leves, graves y gravísimas. (Vamos a investigar) si hay prevaricato si hay cumplimiento, si hay resoluciones contrarias (a la ley), si hay cohecho activo, si hay cohecho pasivo nosotros como Consejo de la Magistratura, a través de la Unidad de Transparencia, podemos determinar estas responsabilidades con relación a delitos penales. Pero mientras tanto no existan estas determinaciones de estas unidades, nosotros no podemos anticipar criterios para que podamos hacerles conocer a la población», explicó Spencer.

Por el momento, puntualizó, se está trabajando en la investigación de los juzgados de ‘primera línea’, es decir, aquellos que fueron observados en su momento por el informe de Estados Unidos y señala a los jueces por colaborar con los narcotraficantes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por el momento, puntualizó, solo un juzgado se negó a colaborar con Transparencia. «El juzgado de la doctora Livia Alarcón se niega a otorgarnos los expedientes para poder hacer ese levantamiento porque determina que hay una circular del Tribunal Supremo de Justicia en la cual el Consejo de la Magistratura no puede llevarse los expedientes porque ellos se encuentran custodiados por el juzgado y se están haciendo los levantamientos técnicos ahí mismo en el juzgado pero no tenemos ese acceso a poder sacar toda la información correspondiente», explicó.

Entre las medidas que propone para agilizar los procesos abiertos, el presidente del Consejo de la Magistratura busca modificar la Ley 025 para acelerar los procesos disciplinarios contra autoridades judiciales por faltas gravísimas y agilizar los procedimientos de destitución.