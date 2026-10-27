Defensa del capitán Ruiz dice que su cliente cumplía órdenes y que maletas de Marset se entregaron a la Fiscalía

Ruiz, quien fungía como ayudante de Moreno, fue aprehendido anoche en la ciudad de Sucre y esta jornada fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde prestó su declaración ante la Fiscalía por más de ocho horas.

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Zuleika Lanza, abogada del capitán de Policía, Guillermo Rúiz, aseveró este martes que su cliente solo cumplía órdenes del coronel Óscar Moreno, durante el operativo de captura de Sebastián Marset, y que las maletas del uruguayo y otros bienes se entregaron a la Fiscalía de Santa Cruz.

“Todo lo que se ha sustraído en ese momento como elemento indiciario para el caso Marset ha sido entregado a la Fiscalía de Santa Cruz y son ellos los que determinan dónde ha ido y cómo ha ido”, declaró la jurista a Red Uno.

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Ruiz, quien fungía como ayudante de Moreno, fue aprehendido anoche en la ciudad de Sucre y esta jornada fue trasladado a la ciudad de La Paz, donde prestó su declaración ante la Fiscalía por más de ocho horas.

Lanza manifestó que las órdenes fueron dadas por Moreno y el capitán Ruiz tenía la misión de hacerlas cumplir.

Indicó que cuando, en la declaración se le preguntó si sustrajo algo para beneficio personal, algún elemento de la casa de Marset, él responde con claridad meridiana “yo no he sustraído absolutamente nada, no he hurtado nada para mi beneficio todo lo que se me ha ordenado ha sido entregado”.

Agregó que Ruiz desconoce dónde llevaron las maletas, solo sabe que recibió la orden de que se busquen esas maletas, él transmite la orden al personal del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) a cargo, y se procede en ese sentido.

“La pregunta es, quién era pues el fiscal general, que han hecho con esas cosas, acabó el operativo y se fueron a sus casas a hacer lo que tenían que hacer y desconocen lo demás que se ha seguido investigando en Santa Cruz por las autoridades competentes”, remarcó.

Ruiz es el segundo aprehendido, que se someterá a audiencia de medidas cautelares en las siguientes horas, luego del coronel Juan Ferrufino, en el marco de la investigación del presunto hurto de los bienes de Marset, tras su captura en marzo de este año.

Ambos son investigados por posibles irregularidades durante el operativo, que según la abogada Lanza fue reservado.

En este caso también fueron involucrados los oficiales Óscar Moreno y Erick Correa, ambos desaparecidos.