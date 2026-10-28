Economía circular: En Bolivia, solo se aprovecha el 5% de los residuos, según la CNI

Sin embargo, varias industrias ya transforman materiales como plástico PET y chatarra en nuevos productos, mientras crecen los emprendimientos verdes y las iniciativas de reciclaje

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

La gerente de Fortalecimiento Industrial de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Giovanna Chávez, reveló que en Bolivia solo se aprovecha el 5% de los residuos. No obstante, cada vez hay más negocios verdes en el país.

«En Bolivia solo el 5% de los residuos es aprovechado, es casi nada de lo que nosotros aprovechamos de los residuos, yo creo que ahora es un paso grande que estamos dando de buscar la sostenibilidad y el triple impacto», destacó en Que No Me Pierda.

Sin embargo, varias industrias ya transforman materiales como plástico PET y chatarra en nuevos productos, mientras crecen los emprendimientos verdes y las iniciativas de reciclaje para reducir el impacto ambiental, explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Bolivia está dando este paso grande» y destacó que el país ingresa en «la economía circular» y las industrias están viendo como una nueva alternativa de ser más sostenibles y más responsables con el medio ambiente y con la sociedad que los cobija ampliando su forma de producir y ser más eficiente».

Con el objetivo de articular soluciones tecnológicas entre la industria, las empresas emergentes y el sector público, la CNI llevó a cabo la séptima edición del Encuentro Tecnia.

Esta plataforma promueve el desarrollo industrial mediante ejes centrados en la innovación, la digitalización y la sostenibilidad medioambiental.

La CNI remarcó que «transformar los residuos en recursos puede generar nuevas oportunidades de negocio y emprendimiento» y «para lograrlo, es fundamental realizar estudios de mercado, identificar la demanda y seleccionar tecnologías adecuadas».

Asimismo, las certificaciones impulsan una producción más sostenible mediante la reducción del consumo de agua y energía, y el uso eficiente de los materiales.